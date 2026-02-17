預測市場平台撼動運動博弈 NFL效應…Kalshi年化營收達13億美元

我的頻道

編譯陳律安／綜合報導
近來火熱的預測市場平台已吸引大量運動賽事押注，正逐步蠶食規模140億美元的美國運動博弈市場，對傳統運動博弈營運商的威脅日增。

英國金融時報（FT）分析預測市場平台Kalshi的數據指出，在去年秋季美式足球賽季開打時，Kalshi的交易量與手續費在去年秋季暴增，截至今年2月，Kalshi來自運動交易的年化營收，已占所有費用的九成左右，推估已達13億美元左右。這項分析是根據Kalshi公開揭露的費用結構，並未納入加入造市者方案業者的減免費用。

另據市場情報業者Sensor Tower的資料，Kalshi應用程式（App）的每月活躍用戶數截至2月9日為510萬人，遠高於去年初的60萬人。

Kalshi與同業Polymarket在成功預測2024年美國總統大選由現任總統川普勝出後，交易量激增，且持續壯大。這些平台允許用戶押注未來事件的二元結果，主張自己受聯邦層級的美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管，得以繞過部分州政府的運動博弈禁令。

同時，運動博弈巨頭DraftKing在13日公布上季財報時，預估2026年營收將介於65億-69億美元，低於市場預期，拖累13日股價收盤暴跌13.5%。FanDuel母公司Flutter股價同日也重挫逾11%，這兩家公司的市值過去一年來已蒸發一半以上。

這項對比使投資人更加擔心預測市場正在侵蝕運動博弈業者的獲利，這在上周的超級盃便能窺見端倪：內華達州運動博弈的1.338億美元押注額是十年來最低，同時Kalshi表示，與超級盃有關（包括中場表演）的交易量突破10億美元。

主要運動博弈業者否認自己面臨結構性威脅的說法。DraftKings執行長羅賓斯（Jason Robins）表示，在運動博弈已合法化的市場中，轉向預測市場的客戶多為「低利潤、或甚至負利潤」者，對多數散戶投注人而言，運動博弈平台能提供是更全面的商品與更優惠的促銷。

巴克萊分析師孟圖爾（Brandt Montour）推測，常能擊敗市場的專業投注者正轉往預測市場，但作為運動博弈業者主要獲利來源的「核心散戶投注人」，仍留在原有平台。

為因應挑戰，主要運動博弈業者也已推出自家預測產品，例如DraftKings去年12月推出DraftKings預測平台，Flutter去年12月也推出預測App。

