世上最小 美國2大學開發出鹽粒機器人

美國開發出比一粒鹽還小、卻蘊含強大功能的機器人，未來在醫學及製造微型設備上的應用潛力無窮。（美聯社）

機器人跟許多領域一樣，小巧精緻才是王道。美國研究人員已開發出世界上最小、完全可程式化的自主機器人，尺寸比一粒鹽還小，卻有強大的功能，在醫學及製造微型設備上的應用潛力無窮。

「科學機器人學」（Science Robotics）期刊的一篇新論文顯示，賓州 大學和密西根大學的研究團隊已開發出一款肉眼幾乎看不見，卻能感知周圍環境、做出反應，並以複雜模式移動的機器人，且他們只需極少的能量便能運作，還能從光中取得能量。

過去要做出極緻小巧的機器人，幾乎是不可能的任務。賓大 機器人專家米斯金（Marc Miskin）說， 「要製造出尺寸小於一毫米且能獨立運作的機器人極其困難」，「這個領域過去40年基本上就是卡在這個問題」。

這些「小傢伙」的推進系統，由米斯金的團隊提供，他們可在液態環境下工作，靠著自行產生微小的電場，推動附近的水分子，推動其移動。由於沒有難以製造且容易損壞的微型手臂和腿，這些機器人非常耐用，只要有能源，持續工作數月都沒問題。

米斯金指出，微型機器人確實有潛在的醫療功能，例如精確測量患者體內某部位的溫度，或從牙齒根部提取組織進行檢測。在人體內運作的機器人（或許可以透過注射植入）甚至可以利用光能驅動，因為某些類型的光可以穿透人體組織。但米斯金也指出，超音波也可能有效。

另一個潛在的應用領域，是製造微型設備，例如有複雜電路的電腦晶片，因為這些機器人能夠在極小的面積上進行電鍍和蝕刻。這些機器人目前還無法像螞蟻或細胞那樣互相溝通，但科學家正致力於突破這個問題。

這些機器人可程式化，且價格有望非常低廉，因此一定能應用於其他領域。首批機器人的成本約為每台十美元，但科學家認為，如果提高生產效率，或許可以將成本降至每台一美分。