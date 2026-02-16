我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

世上最小 美國2大學開發出鹽粒機器人

編譯廖玉玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國開發出比一粒鹽還小、卻蘊含強大功能的機器人，未來在醫學及製造微型設備上的應用潛力無窮。（美聯社）
美國開發出比一粒鹽還小、卻蘊含強大功能的機器人，未來在醫學及製造微型設備上的應用潛力無窮。（美聯社）

機器人跟許多領域一樣，小巧精緻才是王道。美國研究人員已開發出世界上最小、完全可程式化的自主機器人，尺寸比一粒鹽還小，卻有強大的功能，在醫學及製造微型設備上的應用潛力無窮。

「科學機器人學」（Science Robotics）期刊的一篇新論文顯示，賓州大學和密西根大學的研究團隊已開發出一款肉眼幾乎看不見，卻能感知周圍環境、做出反應，並以複雜模式移動的機器人，且他們只需極少的能量便能運作，還能從光中取得能量。

過去要做出極緻小巧的機器人，幾乎是不可能的任務。賓大機器人專家米斯金（Marc Miskin）說， 「要製造出尺寸小於一毫米且能獨立運作的機器人極其困難」，「這個領域過去40年基本上就是卡在這個問題」。

這些「小傢伙」的推進系統，由米斯金的團隊提供，他們可在液態環境下工作，靠著自行產生微小的電場，推動附近的水分子，推動其移動。由於沒有難以製造且容易損壞的微型手臂和腿，這些機器人非常耐用，只要有能源，持續工作數月都沒問題。

米斯金指出，微型機器人確實有潛在的醫療功能，例如精確測量患者體內某部位的溫度，或從牙齒根部提取組織進行檢測。在人體內運作的機器人（或許可以透過注射植入）甚至可以利用光能驅動，因為某些類型的光可以穿透人體組織。但米斯金也指出，超音波也可能有效。

另一個潛在的應用領域，是製造微型設備，例如有複雜電路的電腦晶片，因為這些機器人能夠在極小的面積上進行電鍍和蝕刻。這些機器人目前還無法像螞蟻或細胞那樣互相溝通，但科學家正致力於突破這個問題。

這些機器人可程式化，且價格有望非常低廉，因此一定能應用於其他領域。首批機器人的成本約為每台十美元，但科學家認為，如果提高生產效率，或許可以將成本降至每台一美分。

世報陪您半世紀

賓州 賓大

上一則

美二手電動車 上季銷量驟增

下一則

印度AI峰會聚焦晶片治理 規畫全新「數據城」

延伸閱讀

美伊2/17第2輪核談判 伊朗外長率團赴日內瓦

美伊2/17第2輪核談判 伊朗外長率團赴日內瓦
從加勒比海追到印度洋 五角大廈：美軍登上受制裁油輪

從加勒比海追到印度洋 五角大廈：美軍登上受制裁油輪
誰在買中國人形機器人？大學與國企捧場居多

誰在買中國人形機器人？大學與國企捧場居多
美駐華外交官穿大花襖、吹嗩吶 齊唱「大東北我家鄉」

美駐華外交官穿大花襖、吹嗩吶 齊唱「大東北我家鄉」

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差