長江後浪推前浪…新興預測市場平台搶攻運動博弈 威脅傳統博弈業者

運動員在場內激烈廝殺，體育博弈市場在場外一樣競爭地不可開交。 （路透）

自2024年美國總統大選 後人氣激增的預測市場平台Kalshi，如今吸引大量運動賽事押注，相關年化營收可望攀抵13億美元，已達博弈巨頭DraftKings近四分之一的體育博弈收入，凸顯預測市場平台對傳統運動押注營運商的威脅日增。

根據金融時報（FT）分析Kalshi的數據，該平台經手的交易量與手續費在去年秋季暴增，反映當時美國美式足球賽季開打的效應。截至今年2月，運動博弈的年化收入已占該平台收取費用中的九成左右。

市場情報業者Sensor Tower的數據顯示，Kalshi的每月活躍用戶數在2025年初為60萬人，截至2026年2月9日已跳增至510萬人，凸顯預測市場平台來勢洶洶，正瓜分規模140億美元的美國體育博弈市場大餅。

允許客戶押注未來事件二元結果的Kalshi等預測市場平台，主張自身受聯邦層級的美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管，因此得以在部分州繞過體育賭博禁令。

Kalshi與同業Polymarket 因成功指向川普 將勝出2024美國總統大選，帶動其平台上的交易量激增，自此一路壯大。

主要體育博弈業者否認面臨結構性威脅。DraftKings執行長羅賓斯（Jason Robins）表示，在體育博弈已合法化的市場中，多半是「低利潤甚至負利潤客戶」轉向預測市場。

羅賓斯指出，對大多數散戶投注人而言，體育博弈平台提供的是更全面的產品與「更優惠的促銷活動」；至於居住在禁止體育博弈州份的民眾，預測市場則是「極佳的替代選擇」。

為因應挑戰，主要體育博弈業者紛紛推出自家預測產品，但許多投資人仍未完全信服。羅賓斯在致股東信函中表示，DraftKings去年12月推出獨立的DraftKings Predictions，有機會「成為這個新興類別的領導者」。

Flutter去年12月也推出獨立的預測應用程式，並強調預測市場為在禁止體育博弈州銷售產品，提供了「更多機會」。