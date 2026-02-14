AI「打地鼠」恐慌蓋過通膨降溫利多 美股創去年11月以來最慘單周表現

AI工具問世有如「打地鼠」，先是顛覆了軟體股，本周又波及保險、財富管理及物流業。（美聯社）

美國股市寫下去年 11 月表現最慘的一周，儘管美國通膨壓力減輕、讓聯準會（Fed）排除降息 的一大障礙，但因AI 新技術顛覆各產業的疑慮揮之不去，美股周五並未為此受到振奮。

史坦普500指數周五收盤微漲不到0.1%，早盤一度因1月消費者物價年增率放緩至2.4%而走揚。一周下來，史坦普500指數下跌1.4%，創下去年 11月21日以來最大單周跌幅。那斯達克 綜合指數周五也下跌0.2%，道瓊工業指數則小漲0.1%。

那斯達克周線跌幅擴大至 2.1%，連續五周下跌，創下2022年5月止連七周跌勢以來、最長的連跌紀錄。

費城半導體指數周五上漲0.7%，受到半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）財報優於預期所激勵。應材勁揚 8%；台積電ADR跌0.5%，較台北交易封關前溢價仍逾20%。

Horizon Investments投資長萊德納（Scott Ladner）說：「市場目前的反應，無疑是在暗示整個產業鏈未來的價值將遠低於目前。我認為這可能有點過度反應，但投資人顯然採取了先賣再說的態度。」

從物價表現來看，確認Fed認為就業和通膨目標的風險趨於平衡的判斷，下周三公布的會議紀錄，也將一窺官員的看法。另外，下周五也將公布美國12 月個人消費支出（PCE）物價指數。

據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算今年僅會降息2碼（0.5 個百分點）。

Freedom資本市場首席市場策略師伍茲（Jay Woods）表示，他看不出Fed今年有理由降息，尤其在股市處於歷史高點、經濟持續擴張，且通膨大多已受控的情況下。

美股投資人下周除留意即將公布的沃爾瑪（Walmart）財報外，仍得防範AI疑慮引發的進一步震盪。AI工具問世先是顛覆了軟體股，本周又波及保險、財富管理及物流業。

B Riley Wealth首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「這簡直像是在玩打地鼠遊戲一樣，試圖找出 AI 下一個會摧毀什麼。事實可能並非如此，但這就是目前市場情緒的寫照。」