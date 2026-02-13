我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不訂最便宜房型 5招讓旅館免費升等高機率實現

美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

Google AI模型升級 推理能力躍進 OpenAI新產品別苗頭

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google母公司字母（Alphabet）發布了旗下AI模型Gemini Deep Think的重大升級。(路透)
Google母公司字母（Alphabet）發布了旗下AI模型Gemini Deep Think的重大升級。(路透)

Google母公司字母（Alphabet）發布了旗下AI模型Gemini Deep Think的重大升級，在頂尖程式競賽平台Codeforces的Elo評分系統中，拿下3455的高分，全球僅不到十人比它高。同日，OpenAI發布首款由半導體新創Cerebras Systems晶片運作的AI模型，拓展Nvidia輝達(另稱英偉達)之外的晶片供應來源。

這個名為Gemini 3 Deep Think的模型，在人類的最後考試（Humanity's Last Exam）取得48.4%的答對率，在ARC-AGI-2測試中達到84.6%。Google提到，Gemini 3 Deep Think在數學與物理相關競賽級基準上都達到金牌水準。

Gemini 3 Deep Think使用Google的搜尋，避免進行研究時資訊不精確或錯誤引用，在數學和科學研究擁有更佳表現，能幫助科學家將理論化為實際應用。

另一方面，OpenAI 12日推出GPT-5.3-Codex精簡版：GPT-5.3-Codex-Spark，能讓軟體工程師快速完成編輯特定程式碼區塊並執行測試。使用者可以隨時中斷作業，或要求模型處理其他程式碼相關工作，無需枯等跑完運算。

這個AI模型是在Cerebras的硬體上運行，以提升AI模型的反應速度。

OpenAI發言人12日重申，該公司和Nvidia的合作夥伴關係是「核心基礎」，OpenAI最強大的AI模型是雙方「多年來在硬體和軟體工程領域並肩合作」的成果，「這就是為什麼我們以Nvidia做為訓練和推論架構的核心，同時透過與Cerebras、超微和博通的合作，刻意擴大其周邊的生態系」。

另外，據彭博報導，OpenAI已向美國國會議員發出警告，指控中國大陸競爭對手DeepSeek利用不公平且日益精細的手段，從美國領先的AI模型中擷取結果，訓練R1聊天機器人。

世界日報 陪您半世紀

AI OpenAI Gemini

上一則

財測展望樂觀 應材股價大漲

延伸閱讀

AI影片生成模型Seedance爆紅 好萊塢控嚴重侵權

AI影片生成模型Seedance爆紅 好萊塢控嚴重侵權
中國AI影片生成模型惹議 日本有意展開調查

中國AI影片生成模型惹議 日本有意展開調查
Anthropic完成300億美元新一輪籌資 估值翻倍至3,800億美元

Anthropic完成300億美元新一輪籌資 估值翻倍至3,800億美元
OpenAI發表首度運用Cerebras晶片運作的新模型

OpenAI發表首度運用Cerebras晶片運作的新模型

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10
(路透)

美股強勁反彈 道指收盤首度突破5萬點大關

2026-02-06 17:36

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強

4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強