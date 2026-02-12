我的頻道

川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

白宮遊說風波延燒 司法部反托拉斯高層接連走人

AI基建垃圾債資金也插一腳 Nvidia傳將租用垃圾債券支持的資料中心

編譯黃淑玲／綜合外電
Nvidia傳出計畫長期租用以垃圾債籌資建立的資料中心。（路透）
Nvidia傳出計畫長期租用以垃圾債籌資建立的資料中心。（路透）

彭博引述知情人士報導，Nvidia輝達(另稱英偉達)準備租賃一座靠發售38億美元垃圾債券籌資興建的資料中心。此舉進一步推升了圍繞人工智慧（AI）基礎設施的舉債熱潮，如今連垃圾債資金都參與支持AI基建。

資產管理公司Tract Capital支持的一個實體將發行債券，籌資支應在內華達州史多利郡建造一座200 MW算力的資料中心，所需的部分資金。

消息來源說，在12日下午，這項發債的規模增加了1.5億美元，顯示市場需求強勁。目前定價討論的殖利率約為6%。彭博新聞採訪相關方面的回應，Tract Capital的代表拒絕置評，輝達則未回應置評請求。

近幾個月來，資料中心開發商一直利用高殖利率債券市場來籌措新設施所需的建設資金。例如，兩家加密貨幣挖礦公司Cipher Mining和TeraWulf，就在Google的支持下進行了相關融資；而Applied Digital也為資料中心設施籌資，公司算力的主要租戶則是信用評等為垃圾級的雲端AI運算公司CoreWeave。

根據彭博新聞看到的Tract Capital相關垃圾債券發行文件，輝達對資料中心的初始租約的租期約為16年，之後可有兩次為期各是10年的續租選擇。

甲骨文（Oracle）、臉書母公司Meta Platforms在內業者為了布建AI基礎建設，已在投資級債券市場籌集數以十億美元為單位計算的資金，但由垃圾級公司發債的交易相對較少。

Tract Capital是一家專注於數位基礎設施的另類資產管理公司，目前管理的資產約60億美元。他們最近推出「Fleet 」策略，訴求幫助超大型雲端運算業者興建新資料中心。依「Fleet 」策略成立的第一支基金「Fleet I」旗下擁有的實體SV RNO Property Owner 1，是這次發行垃圾債的借款人。

輝達除了營運自有的資料中心外，也向亞馬遜（Amazon）的AWS、微軟（Microsoft）的Azure等雲端服務供應商（CSP）租用額外算力。

