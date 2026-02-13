2026財政年度 美國赤字恐逾1.85兆元

美國會預算處預測，「大而美法」未來十年的預算期間會使美國赤字增加 4.7 兆美元，而移民減少則會再增加5000億美元。（美聯社）

數據顯示，美國1月關稅 收入大幅成長至300億美元，本財政年度累計關稅總額已達1240億美元，比去年度同期大增304%。

但國會預算處（CBO）11日預測，2026財政年度的美國財政赤字將略增至1.853兆美元，可見川普 的經濟政策整體而言並未改善財政。

國會預算處指出，2026財政年度（也是川普上任後頭一個完整的年度）赤字約為國內生產毛額（GDP）的5.8%，與2025財政年度的5.7%（赤字為1.775兆美元）相差無幾。

而且，美國未來十年的赤字相對於GDP的比率，平均將達6.1%，並在2036財政年度達到6.7%，遠高於財政部長貝森特宣稱要縮減至3%左右的目標。

國會預算處處長史瓦格（Phillip Swagel）發布新聞稿說：「鑒於未來十年的失業率預計將維持在5%以下，如此持續且龐大的赤字在歷史上相當罕見。」

白宮 發言人德賽（Kush Desai）表示，國會預算處經常低估經濟成長，像2025年的GDP成長率便超過了CBO的預測，「受惠於川普總統的經濟政策，更小的赤字和更高的成長將會削減美國赤字相對於GDP的比率。」