美250創新者排行 馬斯克第一 黃仁勳位居第5

財經新聞組／綜合報導
全球首富馬斯克以打造橫跨不同產業的頂尖企業的成就，榮登美國250在世創新者榜首。（歐新社）

富比世（Forbes）雜誌慶祝美國建國250年，發布美國250在世創新者（Innovator）；名單橫跨科技、金融、影視等領域。全球首富馬斯克以打造橫跨不同產業的頂尖企業的成就，榮登榜首，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳名列第五。

富比世指出，這250人都傳承了「愛迪生式」的精神，他們不只是純粹的發明家，更是能將突破性技術推向市場，進而改變、甚至創造產業的商業領袖。

54歲的馬斯克排名高居第一，馬斯克也是史上唯一能橫跨五個不同領域，並分別打造出市值數十億美元等級公司的企業家。緊追在後的是亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯和微軟創辦人蓋茲；好萊塢導演喬治盧卡斯排第四，是前五名當中唯一一位非科技界的領袖。

輝達執行長黃仁勳名列第五。富比世表示，輝達以打造遊戲顯示卡起家，但黃仁勳將這個原本較小眾的市場，轉型為AI經濟的核心引擎。

名單上還有其他台裔企業家，像是Garmin創辦人暨董事長高民環、雅虎共同創辦人楊致遠、金士頓創辦人孫大衛、AI資料標註公司Surge創辦人陳爾東（Edwin Chen）等。

入選的250人多為科技、新創界頂尖人士；至於在金融領域，「股神」巴菲特因為影響全球投資哲學數十年而入列；影視界則是有流行天后瑪丹娜，以及近年話題不斷的泰勒絲等人，泰勒絲以重塑音樂產業成為第250名。

這份名單是從近千名候選人中評選而出，富比世表示，這份榜單的評選標準涵蓋創造力、顛覆性與商業影響力，最終名單除了經過人類評審團評比，還讓人工智慧（AI）模型ChatGPT與Gemini參與排名，目標是找出並表彰那些改寫產業規則、象徵美國創新精神的傑出人士。

富比世 黃仁勳 馬斯克

