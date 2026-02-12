我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

去年全州損失逾4200萬元 紐約州警示：情人節提防愛情詐騙

Meta砸100億美元 印第安納州建1GW資料中心

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta Platforms宣布，將斥資超過100億美元，在印第安納州萊巴嫩（Lebanon）建造資料中心園區。（路透）
Meta Platforms宣布，將斥資超過100億美元，在印第安納州萊巴嫩（Lebanon）建造資料中心園區。（路透）

臉書母公司Meta Platforms宣布，將斥資超過100億美元，在印第安納州萊巴嫩（Lebanon）建造資料中心園區，這是該公司迄今規模最大的人工智慧（AI）基建之一。

Meta資料中心副總彼得森說，萊巴嫩園區11日動工，預計提供1百萬瓩（GW）算力，可能用於支援AI項目與核心社群媒體業務。這個資料中心占地400萬平方英尺（約11萬坪），定於2027年底或2028年初投入營運。

彼得森受訪時指出，Meta對萊巴嫩園區的投資規模，在該公司的資料中心項目中數一數二，與Meta位於路易西安那州的Hyperion資料中心、俄亥俄州的Prometheus資料中心，列入同等名單。

Meta執行長查克柏格視AI為優先事項，大舉花錢打造贏得AI戰役所需的基礎設施。Meta上個月估計，今年資本開支達1,350億美元，創下新高、超越2025年的722億美元。Meta興建中與運作中的資料中心，共有30多個。

不只Meta砸錢建設AI，Google母公司字母今年資本開支，估計達1,800億美元；亞馬遜估計達2,000億美元。

但資料中心的爆炸性興建潮，面臨社區與居民與日俱增的批評，民眾不滿水電費用增加、也抱怨冷卻系統的惱人聲響。Meta說，將全額支付資料中心的電力成本，未來20年每年提供100萬美元給Boone REMC社區基金，協助地方電費、並資助緊急用水的公用事業援助計畫。

Meta AI 電費

上一則

馬斯克重組xAI團隊 規劃四大核心業務

下一則

漲幅遠勝台積電 AI帶動日本這檔科技股 今年來翻倍

延伸閱讀

「KK園區2.0版」內部照片首曝光 鐵欄、鐵網雙重封閉

「KK園區2.0版」內部照片首曝光 鐵欄、鐵網雙重封閉
KK園區2.0版？中媒揭青松園區內部照 荒山圍繞鐵欄窗樓

KK園區2.0版？中媒揭青松園區內部照 荒山圍繞鐵欄窗樓
與 Meta 合作的智慧眼鏡熱賣 雷朋眼鏡母公司上季營收大增

與 Meta 合作的智慧眼鏡熱賣 雷朋眼鏡母公司上季營收大增
Meta股票被嚴重低估？避險基金大亨艾克曼趁便宜大舉敲進

Meta股票被嚴重低估？避險基金大亨艾克曼趁便宜大舉敲進

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物