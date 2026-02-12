微軟測試高溫超導體電纜 有望加快興建伺服器園區進度

我的頻道

編譯季晶晶、陳苓／綜合報導
微軟正評估採用高溫超導體電纜，提升資料中心能源的使用效率。（路透）
微軟正評估採用高溫超導體電纜，提升資料中心能源的使用效率。（路透）

微軟（Microsoft）正研究在資料中心使用高溫超導體電纜，新技術能提高電力傳輸的能源效率，有望加快在美國大規模興建伺服器園區的進度。

微軟指出，近期對高溫超導體電纜的測試顯示，這類電纜的傳輸電量與傳統電線相同，但較不占空間。微軟技術主管亞里沙表示，這項技術毋須擴大實體占地，有助於提高能源密度、及縮小電力傳輸的基礎設施規模，降低對周邊社區的影響。

目前的資料中心仰賴銅線傳輸電力，高溫超導體電纜在輸送電流時可以達到零電阻，有助減少輸電的能源流失，並讓電纜更輕薄。

這種電纜目前尚未用於資料中心，若能採用，能縮短大型伺服器園區的供電時間，並在不擴建變電站等設施的情況下，提高設施內的用電密度。不過，微軟並未透露在超導技術上的投資金額，也未說明何時能實際導入資料中心。

目前高溫超導體電纜應用有限，主要是使用難度高、加上價格昂貴。這種電纜要達到零電阻，可能需要液態氮來降至極度低溫，而且製作電纜的原料之一是稀土鋇銅氧化物。

隨著大型科技公司為擴展人工智慧（AI）等技術，競相在全美建置巨型資料中心，美國老化的電力系統與供電受限，已拖慢相關建設與通電進度。美國政府研究顯示，到2028年，資料中心用電量可能占全美電力供應約12%，是四年前的三倍，意味未來將需要更多發電與輸電基礎設施。目前興建中的單一資料中心園區，在一個地點的用電需求即可能超過1GW（百萬瓩），約等同75萬戶家庭的用電量。

超導電纜技術已研發數十年，但長期受制於高昂成本與製造限制。微軟近年投資多家超導公司，其中包括位於麻州的電纜與冷卻系統業者VEIR。

