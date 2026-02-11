超值餐奏效 麥當勞上季營收年增10%優預期

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
麥當勞周三公布的第4季營收和獲利均優於市場預期，但預期2026年仍然艱困。(路透)
麥當勞（McDonald’s）周三公布第4季財報，受惠於平價套餐與促銷活動奏效，營收與同店銷售成長雙雙優於市場預期。不過，管理層警告，2026年仍將充滿挑戰。

財報顯示，第4四季營收年增10%至70.1億美元，高於市場預估的68.4億美元；經調整後每股盈餘3.12美元，優於預期的3.05美元。全球開業至少13個月的全球同店銷售成長5.7%，其中美國市場大增6.8%，為兩年多來最快增速，分析師原估成長5.4%。

執行長肯普欽斯基在法說會上表示，麥當勞重新聚焦「超值」策略，成功擴大在低收入客群的市占率，並強調「不會在價值與可負擔性上輸給任何對手」。

在通膨持續影響家庭預算、消費者信心走弱之際，麥當勞以5美元起跳的超值套餐、擴大會員忠誠計畫、10月回歸的大富翁遊戲，以及《鬼靈精》（The Grinch）主題節慶餐點等行銷活動，推動來客數和客單價雙雙走升。其中《鬼靈精》餐點表現亮眼，創歷來最佳單日銷售表現。

相較之下，同業表現遜色。Chipotle出現上市以來首見的年度同店銷售下滑，百勝（Yum Brands）則計劃關閉數百家表現不佳的必勝客（Pizza Hut）門市。

儘管平價策略動能延續至1月，財務長博登表示，本季（第1季）同店銷售增速可能較前季放緩，主因是上季基期偏高，加上嚴寒天氣影響部分門市營業時數。

展望後市，麥當勞指出，歷經數年價格上漲後，消費者傾向選擇性支出，2026年經營環境預料依然艱困。該公司同時預告，今年McCafé品牌將推出新飲品，包括精品咖啡、能量飲與氣泡飲待，並評估擴大至全球市場。

財報公布後，麥當勞股價盤後小跌0.12%。該股2月6日收在327.16美元歷史新高，今年來漲幅6.6%，優於標普500指數同期表現。

