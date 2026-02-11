美1月新增13萬職缺 遠超預期的7.5萬

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
就業市場在開年表現強勁，令人鼓舞，圖為芝加哥一家餐館上周掛出的招聘信息。(美聯社)
就業市場在開年表現強勁，令人鼓舞，圖為芝加哥一家餐館上周掛出的招聘信息。(美聯社)

美國就業市場2026年開局回暖，1 月新增13萬個職位，表現遠超預期，失業率降至4.3%。但就業市場形勢良好，或會使聯準會推遲降息

綜合美聯社等媒體報導，聯邦勞工統計局(BLS)10日公布最新報告，上月非農就業新增職位13萬個，遠超市場預期的7.5萬，更遠多過2025年12月的4.8萬。在就業情況良好下，上月失業率4.3%，略低於預期的4.4%。

1月平均時薪月增0.4%，略高於預期0.1個百分點，年增3.7%。

但報告將2025年新增就業人數大幅下調至只有18.1萬個，是先前公布58.4萬個的三分之一，也是自2020年疫情爆發以來的最低水平。

報告出爐後，大多數經濟學者均認為是令人鼓舞的開局現象。

海軍聯邦信用合作社(Navy Federal Credit Union)首席經濟學者朗恩(Heather Long)表示，1月出乎意料強勁的新增就業，主要是由醫療照護與社會援助行業所驅動，但已足以穩定就業市場，是令人鼓舞的消息，特別是經過去年的招聘衰退之後。

醫療保健產業在上個月新增就業人數占了將近8.2萬，超過六成。製造業新增5000個工作機會，終結連續13個月的就業流失。聯邦政府則減少了3.4萬個職位。

招聘網站ZipRecruiter勞動經濟學者巴肖德(Nicole Bachaud)也認為，最新數據預示著「勞動力市場開始復甦」。她解釋，聯準會去年三度降息增強了雇主的招聘信心。

不過也有專家仍持懷疑態度，潘西恩宏觀經濟諮詢公司(Pantheon Macroeconomics)首席經濟師湯布斯(Samuel Tombs) 說，現在就斷言就業市場復甦還為時尚早，只能說勞動力市場是扭轉去年的頹勢。

聯準會一些官員曾指出，去年疲弱的招聘數據，說明借貸成本阻礙企業擴張，有需要降息。但現在就業強勁，這種觀點的說服力顯然不足。

川普總統一再要求短期內降息，這或使聯準會候任主席華許(Kevin Warsh)面臨壓力。

