解電力瓶頸 微軟評估高溫超導電纜 提升資料中心能源效率

微軟評估採用高溫超導電纜，提升資料中心能源使用效率。示意圖。（路透）

微軟 表示，正評估在資料中心使用超導電纜，藉此提升能源效率，並可能加快其在美國大規模興建伺服器園區的進度。隨著大型科技公司為擴展人工智慧 等技術，競相在全美建置巨型資料中心，美國老化的電力系統與供電受限，已拖慢相關建設與通電進度。

微軟指出，近期對高溫超導電纜的測試顯示，這類電纜在占用空間更小的情況下，仍可輸送與傳統電纜相同的電力。微軟雲端與人工智慧基礎建設部門CTO辦公室系統技術團隊負責人Husam Alissa表示，這項技術可在不擴大實體占地的前提下，提高電力密度，並有助於縮小電力傳輸基礎設施規模，降低對周邊社區的影響。

高溫超導電纜使用類陶瓷材料，其輸電效率高於目前廣泛使用的銅與鋁導體。若能部署這類目前尚未應用於資料中心的超導電纜，將有助縮短大型伺服器園區取得供電的時間，並在不擴建變電站等設施的情況下，提高設施內的用電密度。不過，微軟並未透露在超導技術上的投資金額，也未說明何時能實際導入資料中心。

美國政府研究顯示，到2028年，資料中心用電量可能占全美電力供應約12%，是四年前的三倍，意味未來將需要更多發電與輸電基礎設施。

目前興建中的單一資料中心園區，在單一地點的用電需求即可能超過1吉瓦（GW），約等同75萬戶家庭的用電量。

超導電纜技術已研發數十年，但長期受制於高昂成本與製造限制。微軟近年投資多家超導公司，其中包括位於麻州 的電纜與冷卻系統業者VEIR。

VEIR去年完成7,500萬美元B輪融資，並測試以3百萬瓦高溫超導電纜，為模擬資料中心中的伺服器機櫃供電。該公司表示，先進超導電纜的體積與重量可比傳統電纜縮小並減輕逾十倍，有助壓縮資料中心的實體占地。