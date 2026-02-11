Alphabet發債200億美元 市場埋單

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導

鑒於人工智慧（AI）領域空前的競爭與資本需求，科技巨頭正掀起大規模融資浪潮。最新案例是字母公司（Alphabet）不僅成功發行200億美元公司債，也同步籌備以英鎊和瑞士法郎計價的海外債券

其中英鎊公司債是首度發行，當中包含極罕見的100年期世紀債券，認購規模創紀錄，顯示市場對AI相關資金需求仍積極埋單。

Alphabet原訂發行150億美元的美元債，最後發債規模提高到200億美元，並吸引逾1000億美元認購。這家Google母公司這次也首度嘗試到英國發債，當中包含極為罕見的100年期世紀債券。彭博資訊報導，消息人士透露發債規模10億英鎊（約14億美元），但認購額高達95億英鎊，也是Alphabet這次發行的五批英鎊債中認購最高的。

過去涉足英鎊百年債券的，多為牛津大學、法國電力公司（EDF）等非科技機構；在科技業中，僅IBM曾於1996年發行過。

Alphabet是1990年代末網路泡沫以來，首家嘗試發行百年債券的科技公司。

Alphabet上周表示，今年資本支出上看1850億美元，超過過去三年的總和，主要用於興建資料中心、雲端與AI基礎建設，支撐Gemini助理等產品的成長。

這波融資行動，緊隨Meta Platforms、亞馬遜等同業宣布大幅提高AI資本支出的步伐。相關計畫引發市場擔憂，AI軍備競賽及隨之而來的巨額舉債，可能對信貸市場構成壓力。不過，Alphabet此次發債獲強勁需求，暫時掩蓋這些憂慮。

Wavelength資本管理公司投資長達梭利表示，「我們顯然不處於典型的資本支出周期。這些公司以往是淨現金儲蓄者，現在為確保競爭力，正深入債市籌資。此一重大轉變對評估美國公司債的潛在風險與回報至關重要。」

債市正成為這股支出潮的重要資金來源。甲骨文上周才完成250億美元發債，市場預期今年美國投資級公司債的發行量可能升至2.25兆美元歷史新高。部分信貸策略師警告，如此龐大的供給最終可能推升公司的風險溢價。

Alphabet本次美元債共分七種年期，其中40年期債券的利差最終收斂至僅比美國公債高0.95個百分點，明顯低於最初討論的1.2個百分點，顯示市場對長天期風險溢價的接受度仍高。

