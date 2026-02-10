我的頻道

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

加拿大校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

川普喊美利率應全球最低、華許管降息就行 兩Fed決策官員唱反調

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普稱美國利率應降至全球最低。圖為他2月6日搭機前往佛州。(路透)
美國總統川普稱美國利率應降至全球最低。圖為他2月6日搭機前往佛州。(路透)

川普總統在福斯商業頻道預錄的採訪中表示，美國利率應全球最低，但兩位今年都具有聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策投票權的地區聯邦準備銀行總裁態度偏向審慎。

川普接受福斯採訪時說：「（美國）這個國家的利率應該是世界上最低的。」談到他提名的聯準會主席華許時，川普直言，「他只需要降低利率就行了」。

達拉斯聯準銀行總裁洛根周二在在德州奧斯汀出席活動時表示，對通膨回落抱持謹慎樂觀態度，但仍須觀察後續數據，確認物價是否穩步朝目標靠攏。她指出，除非勞動市場出現「實質性」疲軟，否則不支持進一步降息

洛根今年1月投票支持維持利率不變，並在去年10月與12月公開反對降息。她提到多項通膨風險，包括部分關稅影響尚未完全顯現、財政政策與「亢奮的」金融環境可能推升經濟活動，以及監管鬆綁與新技術發展有可能推高物價。

同日，克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克在俄亥俄州哥倫布市表示：「與其試圖對聯邦資金利率進行微調，我更傾向保持耐心，評估近期降息的影響並監測經濟表現。根據我的預測，我們可能會在相當長一段時間內按兵不動。」

哈瑪克一再提醒需避免過早降息，以防通膨再度升溫。她指出，儘管經濟展望「審慎樂觀」，但通膨水準仍然「過高」。在就業方面，她表示，官方數據與企業回饋均顯示當前屬於「低招聘、低裁員」的環境，企業擴編意願有限，但裁員規模也不大。

利率 降息 川普

