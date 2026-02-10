財富管理公司成AI威脅的最新受害者 凸顯華爾街交易策略大轉變

我的頻道

編譯簡國帆／綜合外電
人工智慧（AI）威脅軟體業者的憂慮持續蔓延，最新受害者是美國財富管理業者。(路透)
人工智慧（AI）威脅軟體業者的憂慮持續蔓延，最新受害者是財富管理業者。金融軟體供應商Altruist推出一款AI工具，能幫助理財顧問制定客製化的稅務策略，拖累美國稅務規劃及財富管理類股10日暴跌，讓許多投資人猝不及防。

Altruist表示，在其AI平台推出一款新的稅務規劃工具「Hazel」，能幫助理財顧問「幾分鐘內」為客戶創建高度客製化的稅務策略，並生成薪資單、對帳單等文件。

這個消息拖累嘉信理財（Charles Schwab）股價10日重挫7.4%，Raymond Jame金融公司大跌8.8%，為2020年3月以來最大單日跌幅，LPL金融公司也跌8.3%，為去年4月以來最大單日跌幅，Ameriprise金融公司也跌逾6%。

這波跌勢似乎讓華爾街猝不及防，因為在追蹤嘉信理財的24位分析師中，僅一人給予了「賣出」評級，也是財管類股唯一有賣出評級的股票。

此前，線上保險平台Insurify推出的以用ChatGPT比較車險費率應用程式（App），可能擾亂保險業，也重創美國保險經紀商股價。瑞銀分析師布朗（Michael Brown）說，「不確定性非常高，而且很難證明某種負面假設不會發生，」，「我們真的不知道這些公司未來12到24個月內會發生什麼事」。

成立於2018年的Altruist並未服務鈴授課ㄏ戶，但在規模數兆美元的註冊投資顧問（RIA）託管產業與嘉信理財、富達等業者相競爭，市占相對較小，執行長溫克（Jason Wenk）在摩根士丹利開始職涯，營運長巴哈多利（Mazi Bahadori）曾在品浩（PIMCO）任職。

溫克說，股市反應之激烈，甚至連他自己都意外，顯示該公司正構成其他對手的競爭威脅，「人們逐漸意識到，我們用來構建Hazel的架構，可以取代財富管理領域的任何角色」，「這些工作常需要整個團隊協作完成，現在利用AI，每月只要花100美元就能高效完成」。

這也凸顯華爾街的AI交易策略正從「找贏家」轉變為「躲輸家」。Gabelli基金的貝爾頓（John Belton）說，「任何面臨被衝擊風險的企業，幾乎都無差別遭拋售」。  

但分析師和投資者都警告，投資人的激烈拋售某種程度上只是「下意識反應」，可能高估各種AI工具的實際風險。Raymond James分析師柏狄斯認為，「人們最後還是希望把自己的資金託付給某個人，一個活生生的人」。

「一鍵脫衣」AI淪兒少性剝削工具 裸聊側錄受害者全是男性
微軟對軟體股危機有無免疫力？ 不到一周已遭兩家降評
岳父是共和黨金主、深耕華爾街 華許靠超強人脈勝出
川普的Fed新主席人選 華爾街不滿意？

