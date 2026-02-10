華許掌Fed 市場推演2情境 可能規範QE限於真正緊急狀況

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
聯準會下任主席提名人華許，在角逐此一職位期間提出多項改革構想。（路透）
聯準會下任主席提名人華許，在角逐此一職位期間提出多項改革構想。（路透）

聯準會（Fed）下任主席提名人華許（Kevin Warsh），在角逐此一職位期間提出多項改革構想，其中以呼籲與財政部締結新版協議，被視為影響深遠的政策主張。市場認為可能有兩種情境，一是規範量化寬鬆（QE）限於「真正緊急狀況」，二是調整Fed持有的資產結構。

華許主張參考1951年的歷史性協議，重塑Fed與財政部的關係。當年，美國政府終結Fed為壓低戰後借款成本而控制公債殖利率的做法，限縮其角色，但如今，聯準會在金融海嘯與疫後累積逾6兆美元的證券部位，與當年情況形成強烈對比。

華許去年曾表示，新協議應「清楚界定」Fed資產負債表規模，財政部則需同步公布發債計畫。但他與財長貝森特至今未透露具體內容。

市場認為，溫和版本的協議可能僅規範量化寬鬆限於「真正緊急狀況」，並在條件允許下儘快退場，對30兆美元規模的美債市場影響有限。但若涉及重整Fed逾6兆美元資產組合，例如Fed將中長期公債轉為短期國庫券，財政部相對減少長債發行，恐推升市場波動，並引發對央行獨立性的質疑。

分析師指出，關鍵在於協議是否將貨幣政策與財政赤字明確掛鉤。1951年協議正是為終結戰時「財政主導」局面而誕生，當時Fed為壓低政府借貸成本，對短期與長期公債殖利率設下上限，最終導致戰後通膨急速升溫，迫使政府讓央行重拾利率自主權。

川普曾公開表示，Fed制定利率政策時，應考量政府利息負擔。目前美國年度利息支出約1兆美元，占整體財政赤字近一半。若此立場滲入制度設計，恐加深市場對貨幣政策獨立性的疑慮。

部分投資人擔心，新協議可能被解讀為財政部可對Fed的量化寬鬆或是縮表計畫施加影響，等同擁有「軟性否決權」，恐削弱Fed的抗通膨公信力，推升利率與匯市波動，甚至動搖美元與美國公債長期以來的避險地位。

但也有觀點認為，華許仍將致力維持央行獨立性，正式、制度化的協議未必成真，較可能的情境是Fed與財政部在發債與資產配置上加強溝通與技術協調，而非重返由財政需求主導貨幣政策的老路。

