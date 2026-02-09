川普誇下海口：選華許出任Fed主席 美國經濟成長可達15%

川普提名出任聯準會（Fed）下任主席的華許。 (美聯社)

川普 總統說，他挑選出來領導聯準會（Fed）的人，有望刺激美國經濟成長率達15%。彭博新聞指出，15%是個極為樂觀的目標，凸顯了被提名的華許 一旦確認接掌聯準會，對於總統的期待所將面臨的壓力。

川普是在福斯商業新聞訪談時，提到這個經濟成長潛力。他還說，華許是他上次遴選Fed主席時的「第二人選」，結果那時是他選擇了鮑爾 ，成為一個巨大錯誤。因為時任財政部長的米努勤力主選擇鮑爾。

川普強調：「我的財政部長非常想要他（鮑爾）。可是我對他的感覺並不好，但有時候你聽別人的意見，結果卻是個錯誤，真是個天大的錯誤。」

福斯商業新聞周一（9日）播出的專訪片段當中，川普說：「如果華許能把他有能力勝任的工作做好，那麼我們可以成長15%，我認為還會更高。」川普告訴節目主持人庫德洛（Larry Kudlow），「我認為他會非常出色，他真的是一個高品質人選。」Larry Kudlow曾在川普頭一任期擔任白宮國家經濟委員會（NEC）主席。

目前尚不完全清楚川普所指的成長率是年增率，還是其他度量指標。美國今年經濟（國內生產毛額）成長率，預估會是今年2.4%，過去50年平均年成長率為2.8%。自1950年代以來，國內生產毛額（GDP）增速超過15%的情況屈指可數，其中之一是2020年第3季，當時企業在新冠疫情解封後重新營業。

尋找下任Fed主席的過程中，川普說要找一位將會降息的人選。後來他又表示，如果華許主張升息，就不會挑選他。

彭博分析，由川普這些評論，可以很清楚他押注華許，寄望他獲確認擔任Fed主席後，能在期中選舉之前帶動經濟。期中選舉向來的總統的嚴峻考驗。同時，也預示了華許工作會是走鋼索般地的高難度。

根據12月發布的預測中值，聯準會官員估2026年只會降息一次，但投資人仍然預期今年會降息兩次。

福斯商業新聞周一只先播出專訪川普的簡短版本，完整訪問將於周二播出。