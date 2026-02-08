我的頻道

超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

黎智英等9人國安案 預定美東晚間9時判刑

高盛示警 演算法基金賣壓湧現 美股要「繫好安全帶」

編譯劉忠勇／即時報導
高盛指出，若美股再度下跌，本周可能引發約330億美元的拋售潮。(美聯社)
高盛集團（Goldman Sachs）交易室分析，美股上周五反彈雖幾乎收復前二日的劇烈跌幅，但本周仍將面臨跟隨趨勢演算法基金的賣壓，「請繫好安全帶」。

史坦普500指數已跌破短線關鍵價位，進而觸發期貨交易顧問事業（CTA）賣出股票。高盛預計，這類僅跟隨市場方向而非基本面因素的系統性策略，未來一周不論市場走勢如何，都將站在賣超立場。

高盛指出，若股市再度下跌，本周可能引發約330億美元的拋售潮。高盛數據顯示，如果賣壓持續且史坦普500指數跌破6707點，未來一個月可能引發高達800億美元的額外系統性拋售。即使市場持平，預計CTA本周仍將出脫約 154億美元的美股；就算股市上漲，這類基金預料也會減持約87億美元。

投資人上周情緒緊繃。高盛的「恐慌指數」（Panic Index）（結合史坦普500一個月隱含波動率、VIX波動率、史坦普一個月價外選擇權偏斜（put-call skew）以及史坦普波動率期限結構斜率）近日讀數報9.22，顯示市場周四時接近「極度恐懼」。

史坦普500指數上周五大漲2%， 之前Anthropic發表新款AI自動化工具，引發投資人重新評估產業被顛覆的風險，導致軟體、金融服務及資產管理類股蒸發數十億美元。

高盛客戶最關注的問題，莫過於所謂「系統性策略」的部位，可見市場極度渴望掌握資金流向的看法。

除了CTA的賣壓外，市場流動性低和「負Gamma」（short gamma）部位，也將導致行情持續波動；隨著交易商為了平衡部位而必須「追高殺低」，波動幅度恐怕會進一步放大。

史坦普500指數的「最優檔位流動性」（top-of-book liquidity）（即在最佳買權與最低賣權價位上可成交的委託量）急劇惡化，從今年以來平均約1370萬美元，驟降至約410萬美元。

Gail Hafif和Lee Coppersmith在內的高盛交易室團隊，上周五發給客戶的報告中寫道：「無法快速轉移風險，會導致盤中行情更加震盪，並延後整體走勢趨穩的時間。」

延伸閱讀

