輝達助攻道瓊一舉突破5萬點大關 黃仁勳一句話安了台股封關前信心

紐約證交所交易員慶祝道瓊工業指數登上50,000點之際，美國總統川普預告在他任期內會衝上 100,000 點。（美聯社）

輝達 （NVIDIA）周五帶領半導體股強勁反彈，不僅讓美國科技股擺脫市場原本因憂心科技巨人AI 投資過鉅而引發連三日的沉重賣壓，還推升道瓊 工業指數首度站上 50,000 點大關。

近日軟體股低迷演變為重創整個科技業的賣壓後，投資人周五強勢回歸，道瓊工業指數大漲1,206.95點，漲幅2.5%，收在50,115.67點；史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲2%和2.2%。

費城半導體指數更狂漲5.7%。輝達執行長黃仁勳向 CNBC 表示，人工智慧（AI）需求「高得驚人」，基礎設施建置將持續七到八年，目前AI支出水準很適當且能持之久遠。輝達聞聲飆漲7.8%，台積電ADR也狂漲5.5%。

截至本周，亞馬遜、Google、Meta 和微軟今年總計將投入 6,600 億美元建置 AI ，較 2025 年增加 60%。

道瓊指數衝破 50,000 點大關的臨門一腳，正值華爾街嚴加審視 AI 狂熱，且軟體股的跌勢在近日開始波及其他領域之際，投資人紛紛將資金轉往實體經濟個股，押注美國經濟還會加速成長。

美國總統川普也發文慶祝道瓊指數達到新里程碑，並預測在他任期內會衝上 100,000 點。他說：「股市創新高、國家安全無虞，皆由我們偉大的關稅政策所帶動。」

Nationwide Financial首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）認為，本周所見的去槓桿賣壓屬於「正常且健康的修正」。他說：「就目前而言，總體經濟與獲利環境依然樂觀，這顯示目前的狀況更像是部位調整和技術性修正，而非基本面出現裂痕。」

百達資產管理（Pictet Asset Management）策略師賽艾倫（Arun Sai）說：「AI 生態系相對於大盤的拉回，在策略層面已顯得修正過度。因此，對有的投資人而言價位上已具操作空間，逢低承接的買盤也開始湧現。」

官方經濟數據短暫耽擱後，1月就業和通膨數據集中於下周同步發布，利率展望也再度成為投資人關注的重頭戲。

Fed已表示通膨和就業風險皆已降溫，市場預料6月會議前會暫緩進一步降息。屆時，由川普總統新提名的Fed主席華許可能已經上任。

Keeley Gabelli Funds 基金經理人布朗（Thomas Browne）說：「考量到央行穩定物價與實現最大就業的雙重職責，這兩項數據是投資人設法釐清Fed後續動作會有多積極的主要依據。」

在Fed看來，通膨仍然偏高，周五即將公布的1月消費者物價指數（CPI）將為此趨勢提供最新線索。