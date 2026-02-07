比特幣跌至6萬美元後回彈 分析師：可能只是曇花一現

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
比特幣行情走勢 資料來源：彭博資訊
比特幣行情走勢 資料來源：彭博資訊

比特幣5日遭「血洗」後，6日盤中震盪走揚，先跌破6萬1000美元，又收復6萬6000美元關卡，但仍比去年10月高點回落超過50%，也仍盤旋在16個月低點附近，分析師認為，比特幣雖在6萬美元找到支撐，但在「加密貨幣凜冬」再臨之際，當前漲勢可能只是曇花一現。

比特幣6日盤中一度跌4.8%至6萬33美元，稍後緩慢回升，翻紅轉為上漲4.9%，報6萬6152.79美元，扭轉5日暴跌逾13%的頹勢，但仍比美國總統川普去年1月20日上任價位低了35%。其他加密貨幣也跟著走揚，乙太幣漲4%，Solana攀揚2%。

加密貨幣從去年10月爆出「爆倉潮」以來，持續震盪走低，賣壓在本周科技動盪之際加劇，但Ericsenz資本公司指出，比特幣從6萬美元價位彈升，代表在該水準有「強力支撐」，只是投資人也不該預期會大幅上漲，因為市場信心依然審慎。

CoinGlass數據顯示，過去24小時以來，所有加密貨幣約有21億美元多頭部位遭平倉，投資人5日也從美國比特幣指數型基金（ETF）撤資4.34億美元。

BTC市場公司分析師盧卡絲說，投資人正關注比特幣能否持穩在6萬美元，若失守，可能跌到5萬5000美元左右。

比特幣在經歷幾個月跌勢、期間偶有上漲後，加密貨幣產業已發現自己身陷「加密貨幣凜冬」，而且最近跌勢撼動了比特幣許多長期信念，包括能對通膨與財政過度開支避險、比特幣是數位黃金等。

同時，市場對於川普政府會推行有利加密貨幣政策的幻想，也在川普止於推行自家加密貨幣計畫後幻滅，加密貨幣產業仍在花大錢遊說，但川普當前優先政策顯然並非加密貨幣。

另一方面，還有各種題材可能蓋過加密貨幣風采，吸走市場資金，包括預測市場、量子運算等。

