我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

假門票、假賭站、假球衣…超級盃周日開打 詐團伺機而動

岳父是共和黨金主、深耕華爾街 華許靠超強人脈勝出

編譯江昱蓁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華爾街日報指出，川普曾在度假時跟身旁的人說自己被華許(圖)的才華與英俊外貌打動。(美聯社)
華爾街日報指出，川普曾在度假時跟身旁的人說自己被華許(圖)的才華與英俊外貌打動。(美聯社)

美國總統川普上月提名美國聯準會前理事華許（Kevin Warsh）擔任聯準會第17任主席。華許是著名的通膨鷹派，而川普一直希望更鴿派的聯準會主席，華許為何能打動川普？其實看他的背景，不會太意外。

目前擔任美國智庫胡佛研究所經濟訪問學人的華許，儘管貨幣政策與川普分歧，岳父勞爾德是川普大學同窗也是共和黨金主，加上其華爾街人脈，從而擊敗白宮國家經濟會議主席哈塞特獲得川普提名。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，華許2002年第一份公職，是提供當時的小布希政府金融市場與其他經濟議題之建議，協助白宮與金融監理機構協調政策。2006年出任聯準會理事，35歲就成為有史以來最年輕理事，最終因反對聯準會量化寬鬆政策而於2011年辭職。

華許之後在胡佛研究所擔任訪問學人。華爾街日報報導，川普贏得前年大選後不久，華許就前往海湖莊園爭取財政部長1職。據華許事後向同事回憶，川普對他說：「你是我的聯準會主席。」

但華爾街日報說，直到正式提名前，華許的對手還有哈塞特。直到去年11月底，身為川普最信賴的經濟顧問的哈塞特都還認為自己勝券在握。一名資深官員去年12月還說華許過於企求該職位，讓他已出局。

華許數十年來建構的龐大人脈網路讓他出線。摩根大通集團執行長戴蒙去年12月在紐約的一場私人會議說，華許將是出色的主席。知名避險基金經理人，也是現任財長貝森特導師的朱肯米勒也向華爾街友人說，希望華許成為下一任主席。

知情人士說，華爾街人士致電政府官員力挺華許，並稱哈塞特與川普關係過密，無法以獨立聯準會主席的身分在債券市場取得公信力。

華爾街日報指出，川普曾在度假時跟身旁的人說自己被華許的才華與英俊外貌打動。這和2017年不同，當時他向助手說華許看來太年輕，所以選年長17歲，滿頭白髮的鮑爾。

財富雜誌報導，華許經歷符合川普期望，岳父勞爾德是化妝品雅詩蘭黛的掌門人，是共和黨金主也是川普沃頓商學院的同窗，還是刺激川普對格陵蘭興趣的幕後推手，並持續提供川普建議，讓華許與川普建立淵源。

華許 川普 聯準會

上一則

川普提名華許帶動美元轉強 日圓也有助攻

延伸閱讀

陸釋善意迎川普 台須謹言慎行

陸釋善意迎川普 台須謹言慎行
川普提名華許帶動美元轉強 日圓也有助攻

川普提名華許帶動美元轉強 日圓也有助攻
「鷹鴿難辨」華許遇上善變川普 蜜月期備受關注

「鷹鴿難辨」華許遇上善變川普 蜜月期備受關注
日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3/19訪白宮

日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3/19訪白宮

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍