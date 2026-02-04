我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府凍結哈德遜河隧道工程款160億元 紐約州和新澤西州提告

高市若大勝可能迫使中國回頭？學者：短期內不會

英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英特爾（Intel）執行長陳立武。 （路透）
英特爾（Intel）執行長陳立武。 （路透）

英特爾（Intel）執行長陳立武周二（3日）表示，該公司已聘請一名新的首席架構師，推動開發圖形處理器（GPU）。

陳立武在思科主辦的AI高峰會（Cisco AI Summit）上向與會者表示，他花了「一些功夫說服」這位新高階主管加入英特爾，但並未透露他的姓名。

英特爾周二股價逆勢上漲0.9%，費城半導體指數則大跌2.1%。

陳立武也談到及目前衝擊科技產業的記憶體短缺問題。他形容，AI是記憶體產業面臨的「最大挑戰」，並表示他預期「到2028 年之前都不會出現緩解」。隨著AI資料中心需求持續攀升，記憶體嚴重供不應求，價格不斷快速上漲。

GPU是驅動大型語言模型的關鍵晶片，市場目前主要製造商為輝達（Nvidia）、超微（AMD）。因為企業競相建置AI基礎設施與資料中心，GPU需求已大幅飆升。

過去一年，隨著投資人對英特爾晶圓代工業務的信心提升，英特爾股價出現反彈；不過，目前公司生產的晶片仍主要供自家使用。

這家陷入困境的美國晶片製造商近年已落後於多家主要半導體競爭對手，對手們因AI資料中心建設熱潮而獲得成長動能。生產瓶頸與供應問題，掩蓋了英特爾優於預期的上季財報表現。主要是投資人同時也希望能更清楚了解，英特爾的晶圓代工業務是否已找到關鍵的核心客戶。

去年，英特爾獲得來自美國政府、軟銀（SoftBank）以及輝達（Nvidia）一波接一波的大投資。

英特爾 AI 陳立武

上一則

傳將被德儀大手筆收購 這檔物聯網晶片商盤後股價狂噴35%

延伸閱讀

英特爾：華為只落後美企短短一步 很可能迎頭趕上

英特爾：華為只落後美企短短一步 很可能迎頭趕上
軟銀聯手英特爾開發新一代AI記憶體 預計2029年商業化

軟銀聯手英特爾開發新一代AI記憶體 預計2029年商業化
英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？

英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？
英特爾股價貴得「不合理」：美國版台積電？太天真

英特爾股價貴得「不合理」：美國版台積電？太天真

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛