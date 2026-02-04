傳將被德儀大手筆收購 這檔物聯網晶片商盤後股價狂噴35%

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
德州儀器（Texas Instruments）傳出有意收購Silicon Laboratories。 （路透）
晶片設計製造商Silicon Laboratories 股價在周二（3日）盤後噴漲36%，有媒體報導德州儀器（Texas Instruments）有意收購，且談判已進入相當成熟的階段，可能未來幾天就將敲定。

金融時報引述多位未具名知情人士提供的消息，指德儀對Silicon Labs的估值為70億美元。這金額遠高於Silicon Labs周二收盤時的47億美元左右市值。

德儀與Silicon Labs的代表均未立即回應媒體的置評請求。

德儀股價在盤後交易則是下跌約2%。

如果以70億美元談成交易，這將是德儀十多年來最大手筆收購。前一次龐大金額的併購行動是在2011年，當時德儀以65億美元買下國家半導體（National Semiconductor）。

德儀的核心業務在類比IC，這類晶片用於工業與汽車產品中的電力與訊號控制，同時也應用於包括蘋果（Apple）在內的消費性電子產品。

總部位於德州奧斯汀的Silicon Labs，設計晶片也製造晶片。該公司2021年分拆基建與汽車部門後，集中力量生產應用於物聯網、驅動無線裝置的晶片。德儀若將之納入旗下，可開闢出新的事業領域。

