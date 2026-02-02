我的頻道

想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機

製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

資金120億 川普蓋「關鍵礦物保險庫」減少對中國依賴

編譯林文彬／綜合報導
美國總統川普將啟動關鍵礦物戰略庫存計畫，種子資金達到120億美元，盼藉此在美國努力減少依賴中國稀土和其他金屬之際，讓製造商擁有抵禦供給衝擊的免疫力，美國稀土類股2日早盤應聲大漲。

彭博資訊報導，這項計畫被稱為「金庫計畫」（Project Vault），與美國現有緊急石油庫存類似，但聚焦在用於iPhone、電池與噴射機引擎等產品的鎵及鈷等礦物。金庫計畫將結合16.7億美元民間資金與美國進出口銀行提供的15年期100億美元貸款，為汽車製造商、科技公司和其他製造商採購及儲存礦物，這將是美國首度為民間部門擬定這類庫存計畫。

根據協議，最初承諾未來以特定庫存價格買進原料，並預付一些費用的企業，將能向金庫計畫提交需要的優先原料採購清單，製造商也須負擔貸款利息與持有原料的支出。這項計畫設計關鍵在於，承諾以預先敲定價格採購特定數量原料的製造商，也允諾未來將以相同價格買回相同數量原料。美國政府認為這形同穩定機制，有助於平抑波動。

包括通用汽車（GM）、Stellantis、波音（Boeing）、康寧（Cornings）、GE Vernova和Alphabet旗下Google在內，截至目前為止參加金庫計畫的企業已達到十多家。Hartree Partners、Traxys北美公司和摩科瑞能源集團（Mercuria）這三家大宗商品貿易商已簽約，將負責採購原物料以補充庫存。

目前還不清楚哪些機構投資人將提供16.7億美元，金庫計畫結構其他一些細節也仍不得而知。美國稀土公司（USA Rare Earth）股價2日早盤勁揚逾7%，MP Materials漲近4%。

美國已為國防工業基礎建立國家關鍵礦物庫存，但缺乏滿足民間需求的庫存。啟動金庫計畫不只象徵美國就儲備對工業經濟至關重要的礦物做出重大承諾，也凸顯川普正努力讓美國供應鏈停止依賴中國；中國是全球最大關鍵礦物供應國與加工國。

重要原料價格震盪，可能導致企業暴露在成本劇烈波動之下，進而重創資產負債表。舉例來說，俄羅斯入侵烏克蘭後，鎳價旋即創下史上最大漲幅，反映買家將再也無法採購俄羅斯鎳的憂慮。

稀土 貸款 俄羅斯

關稅降到18%、俄油不買了 川普宣布美印達成貿易協議「即刻生效」

梅蘭妮亞辦公室雷諾瓦複製畫 設計師開她玩笑？

川普宣布對印度降低關稅至18%

川普說美伊展開對話讓油價狂瀉 銅價跟進貴金屬重摔

川普說美伊展開對話讓油價狂瀉 銅價跟進貴金屬重摔

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

