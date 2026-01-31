我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

美國上月PPI升幅達3個月來最大 通膨可能升溫

編譯吳孟真／綜合報導

最新數據顯示，美國去年12月生產者物價指數（PPI）升幅超過預期，顯示業者似乎將更多關稅成本轉嫁出去，這意味未來幾個月通膨可能升溫。

美國勞動部勞工統計局30日公布，去年12月整體PPI比11月上升0.5%，高於預估和11月時的0.2%升幅，升幅為三個月來最大；若跟去年同期相比則上升3%，與11月的年升幅相同，高於預估的2.8%。

扣除食品及能源後的核心PPI月升0.7%，高於預估的0.2%與11月時的零；若跟去年同期相比，則上升3.3%，高於11月時的3.0%，也高於市場預估的2.9%。再扣除貿易後的雙核心PPI比11月上升0.4%，高於11月時的0.2%升幅，也比市場預期的0.3%來得高。

服務業成本漲幅主要來自機械與設備批發利潤率提高。不過，商品價格在11月上漲後，12月持平，原因在於能源價格變便宜。12月PPI接續本月稍早公布數據，顯示12月的實質消費者通膨升幅低於預期。

經濟學家和投資人緊盯PPI，因為其中幾項數據會左右聯準會（Fed）偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）數據。美國經濟分析局（BEA）定於2月20日公布去年12月PCE。

聯準會 關稅

上一則

南韓無人計程車隊 10月亮相首爾

下一則

傳馬斯克有意合併旗下企業 想將資料中心送上太空

延伸閱讀

川普投書華爾街日報：我的關稅政策讓美國重返榮耀

川普投書華爾街日報：我的關稅政策讓美國重返榮耀
川普大砲護美元 全球池魚之殃

川普大砲護美元 全球池魚之殃
川普大讚華許聰明、優秀且強勢：他確實想降息

川普大讚華許聰明、優秀且強勢：他確實想降息
美元貶、金價飆事出何因？克魯曼揭「貶值交易」內幕

美元貶、金價飆事出何因？克魯曼揭「貶值交易」內幕

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫