Meta衝刺AI眼鏡市場 穿戴概念股沾光

記者陳昱翔、蘇嘉維／綜合報導

生成式AI拚消費者應用，Meta執行長查克柏格全力衝刺AI眼鏡市場，OpenAI傳出正計畫推出AI穿戴裝置，最快今年底有機會亮相。隨著科技巨頭紛紛投入AI穿戴市場，英濟、揚明光等概念股未來出貨動能有望持續衝高。

生成式AI在聊天機器人應用已展現成效，進入全球消費者服務領域，AI積極找尋實體應用出口，與消費者息息相關的穿戴裝置也是國際大廠看好主要應用方向。查克柏格認為，未來大多數人都將會配戴AI眼鏡，成為如手機般的關鍵裝置，大力支持AI穿戴裝置發展。

Meta與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評估今年擴大AI智慧眼鏡產能，預計年產能上調至2000萬副，甚至考慮擴增至3000萬副，助力英濟、揚明光等概念股。

市調機構Omdia推測，Meta在2025年全年AI智慧眼鏡出貨量約550萬副，居市場絕對主導地位，如今將產能激增近四倍的2000萬副，今年將是AI智慧眼鏡爆發元年。

Meta今年初對外宣布將暫停AI智慧眼鏡的國際市場推展，原因是北美市場銷售優於預期，產能短時間跟不上，忍痛暫緩開拓國際市場，讓Google、三星等競爭對手相當欣羨。

