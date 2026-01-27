科技股領軍史坦普500指數逼近7,000點大關 連五漲再創新高

康寧（Corning）暴漲15.6%，成為史坦普500指數表現最佳個股。（路透）

美股周二呈現兩極走勢，重量級科技財報揭幕前夕，市場樂觀情緒抵銷了保險股的頹勢。史坦普 500 指數連續五個交易日上漲，2026 年以來第四度創下收盤新高，距離 7,000 點大關僅一步之遙。

道瓊工業指數下跌 408.99 點，跌幅 0.8%，收在 49,003.41 點。史坦普 500 指數上漲 28.37 點，漲幅 0.4%，收在 6,978.60 點。科技股動能依舊強勁，那斯達克綜合指數上漲 215.74 點，漲幅 0.9%，收在 23,817.10 點。

資訊科技板塊以 1.4% 的漲幅領先史坦普 11 大類股。輝達 （NVIDIA）、微軟（Microsoft）和博通 （Broadcom）延續漲勢，為市場提供最大支撐。

費城半導體指數大漲2.4%，美光勁揚5.4%，台積電ADR漲1.7%。輝達（NVIDIA）漲1.1%，博通漲2.4%。

康寧（Corning）暴漲15.6%，該公司宣布和 Meta 達成價值 60 億美元的光纖電纜供應協議，用於 AI 資料中心，成為史坦普 500 指數表現最佳個股。

Meta、微軟和特斯拉（Tesla）將於周三率先發布財報，這將測試 AI 交易的韌性。

Vaughan Nelson 的 Adam Rich認為，美元周二下跌超過 1%，這對美國出口與史坦普 500 企業的未來獲利表現是極大的利多。

受川普政府提議調整 Medicare 支付率的影響，加上業績預測疲軟，聯合健康（UnitedHealth） 股價重摔 19.6%，寫下道瓊最大跌幅。同業 Humana 與 CVS 亦分別重挫 21% 與 14.2%。

通用汽車（GM）大漲8.7%，受惠於強勁的第 4 季核心獲利。航空股則走低：美國航空（American Airlines） 財報不及預期且受冬季風暴威脅展望，股價下跌 7.0%；捷藍航空（JetBlue） 則因虧損擴大重挫 6.9%。波音（Boeing）業績有好有壞，雖然靠資產出售轉盈，但兩大核心部門虧損超預期，股價收跌 1.6%。

市場正屏息以待聯準會（Fed）即將在周三公布的利率 決策及政策指引。市場普遍預期利率將維持不變。投資人目前的關注焦點在於主席鮑爾對未來利率路徑的導向、對經濟現況的評價，以及任何關於Fed下屆領導層的風聲。

SWBC 的 Chris Brigati指出，強勁的 1 月表現往往會奠定全年走勢。目前經濟展現出非凡實力，Fed預料將強調決策將視數據而定。