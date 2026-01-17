趕上美國有難度…中AI開發商認需要好晶片 傳設法繞道要用到Rubin

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，在拉斯維加斯的消費電子展（CES）上，介紹 Vera Rubin AI 平台。（路透）
一年前，中國人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）表現優異的AI模型，在美國引起廣大關注。今天，一些中國AI研究精英卻得出一個頗為悲觀的結論：因為晶片瓶頸，中國短期內能趕上美國的機會渺茫。

1月10日在北京一場AI研討會上，阿里巴巴旗下通義千問大模型技術負責人林俊暘，被問到，未來三到五年中國的公司，有多大的機率能超越美國的OpenAI和Anthropic。林俊暘當場的推測是「20%或更低」。

AI新創公司智譜的創辦人唐傑也提到，美中AI競賽的差距可能在擴大，他說：「我們在一些特定領域做得不錯，但仍必須承認我們所面臨的挑戰和差距。」

知情人士向美國主要財經媒體透露，DeepSeek去年開發新的旗艦模型時，曾嘗試使用華為和其他本土供應商的國產晶片，但結果並不理想。轉而採用輝達（Nvidia）晶片進行部分訓練後取得進展，現已準備在未來幾周內推出這款模型。

中國網路巨頭騰訊AI負責人姚順雨在北京這場AI活動上直陳，主要瓶頸正是晶片產能。AI開發商没有足夠的先進晶片來支持研發。姚順雨最近離開OpenAI，加入騰訊。

華府禁止中國取得先進的晶片製造技術。中企無法依靠台灣台積電或南韓三星電子這些亞洲領先的晶片製造商，來生產所需要的許多先進製程晶片，只能靠較不先進的的進口和國產設備來提高晶片產能。

中國業內人士指出，華府雖在近期允許輝達銷售H200晶片給中國，但不太可能在幫助中企縮小技術差距方面產生決定性影響。因為H200比輝達最新發表的新一代Rubin系列晶片，落後了兩代，已經不足以訓練最先進的AI。

消息來源說，中企為能得到Rubin晶片的算力，已經開始在討論租用東南亞和中東數據中心的算力。中國的公司在第三國使用到輝達晶片，通常被視為合法，但這些交易需要錯綜複雜的安排，而且與資金雄厚的美國競爭對手相比，中國AI開發商可獲得的晶片往往更少，也更加不便。

根據瑞銀（UBS）分析師估計，去年中國網路巨頭的總資本支出約為570億美元，其中大部分用於AI，金額只有美國同行的十分之一左右。

因為難以取得全球最先進的AI晶片，許多中企已經放棄追求需要龐大算力的最尖端AI技術，轉而將AI技術應用於日常。相對地，美國公司則投資於最新的晶片，試圖突破極限。

中國國企資產規模達387兆人民幣 「十五五」重點瞄準AI

