快訊

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因

川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

科技股回落加國安管制疑慮 那斯達克創近一個月最大跌幅

編譯劉忠勇／綜合外電
美企財報季開跑，市場對業者獲利期待非常高。(歐新社)
美國股市周三全面收低，輝達（NVIDIA）在內晶片股下跌，拖累那斯達克綜合指數創下近一個月來最差單日表現。市場再現對監管的疑慮，投資人持續將資金從近日漲幅較大的科技巨人轉向防禦性股票及價值股，市場輪動趨勢明顯加速。

那斯達克綜合指數下跌 238.12 點，跌幅1.00%，收在 23,471.75 點，創去年 12 月 17 日以來最大單日跌幅。史坦普 500 指數下跌 37.14 點，跌幅0.5%，報 6,926.60 點，為 2026 年首次連續兩日下跌。道瓊工業指數微跌 42.36 點，跌幅0.1%，收 49,149.63 點。

川普政府周二表示，輝達（NVIDIA）在出口 H200 AI 晶片至中國前必須滿足新安全要求，加上佛州州長 Ron DeSantis 重申 AI 消費者保護計畫，輝達下跌 1.4%。

費城半導體指數跌0.6%，台積電ADR跌1.2%。

另外，有消息說中國當局要求國內企業停止使用美、以等國開發的網絡安全軟體。博通（Broadcom）下跌 4.2%，Fortinet 亦走低。安謀（Arm）下跌 2.6%。

Infrastructure Capital Advisors 執行長 Jay Hatfield 指出，科技股自疫情以來的「避風港」地位已非常態，高昂的基礎設施支出讓投資人感到不安。

儘管大盤下滑，史坦普 500 指數有超過 300 家公司股價上漲。小型股持續領先大盤，羅素 2000 指數連續九個交易日表現優於史坦普 500 指數，追平 1990 年以來最長紀錄，並創下收盤新高。

必需消費品、醫療健康及能源股小幅走高。非必需消費品類股表現最差（下跌 1.8%），其中Airbnb重挫 5.2%，旅遊與郵輪股受創嚴重。

富國銀行（Wells Fargo）因第4季獲利未達預期，股價重挫 4.6%。美國銀行（Bank of America）獲利有成長，但市場擔憂其支出狀況；花旗（Citi）則因出售俄羅斯事業產生 12 億美元虧損，上季獲利受損。

Miller Tabak的Matt Maley表示，市場對財報季期待非常高，「如果這些預期在如今基於完美而定價的股市中無法實現，將會帶來一些不利影響」。

此外，川普提議將信用卡利率上限設為 10%，壓制金融股表現。摩根大通（JPMorgan Chase）高層警告此舉可能排擠金融業利潤。

地緣政治緊張局勢一度推升原油和金銀期貨。不過，川普隨後暗示伊朗局勢趨緩後，雪佛龍和埃克森美孚收窄漲幅。金、銀期貨則創下新高。

美國 11 月零售額增長 0.6% 超出預期，11 月生產者物價與 12 月消費者物價漲幅則符合預期。 市場普遍預計 Fed 在 1 月會議將維持利率不變，根據點狀圖及交易員預期，今年底前可能至少有兩次降息。

