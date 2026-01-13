我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

穆迪：未來5年資料中心投資額 上看3兆美元

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

穆迪評級公司表示，未來五年流向資料中心相關投資的資金將至少3兆美元，並將仰賴信用市場多個領域的力量提供資金。

穆迪12日報告表示，為支撐人工智慧（AI）和雲端運算熱潮，將需在伺服器、運算設備、資料中心設施和新發電容量上投資數兆美元。

多數資金將直接來自科技大廠，這些企業正面臨著對資料中心和運作所需電力的需求高漲。美國六大超大規模資料中心業者（hyperscaler）微軟、亞馬遜、字母、甲骨文、Meta和CoreWeave，今年投資資料中心預料將達5000億美元。

銀行將持續擔任提供資金的要角，其他機構投資人也將提供愈來愈多貸款，因其所需的龐大資本金額。

穆迪也預估，更多的美國資料中心將會利用資產擔保證券、商業不動產擔保證券和私募信貸市場，來進行債券再融資。在2025年發行量達紀錄水準後，新融資將會更大規模增加且集中。

尤其是美國的資產擔保證券市場，去年發行量約150億美元，穆迪預估今年發行量將「大幅成長」，部分原因是資料中心的土建融資。

支撐AI革命所需的龐大貸款，已引發對可能製造泡沫的擔心，如果這項科技的最終表現未如外界的高預期，可能傷害到股票和信用投資人。

不過，建造新資料中心容量的需求，尚未展現放緩跡象。穆迪預期，這場建造新容量的競賽目前仍在「初期階段」，全球成長預料還會維持12至18個月。

貸款 AI 亞馬遜

上一則

南韓擬發行穩定幣 初期由銀行主導

下一則

聯準會主席鮑爾遭刑事調查 黃金白銀再飆天價

延伸閱讀

澳洲禁兒童用社群媒體 Meta已關閉55萬個帳號

澳洲禁兒童用社群媒體 Meta已關閉55萬個帳號
封面故事 未雨綢繆篇／輕鬆迎退休 放下5資產

封面故事 未雨綢繆篇／輕鬆迎退休 放下5資產
美國K型經濟貧富分配不均 中低收入戶薪資「才剛追上通膨」

美國K型經濟貧富分配不均 中低收入戶薪資「才剛追上通膨」
中低收入家庭與經濟繁榮脫鉤 美K型分化預料2026年不會消失

中低收入家庭與經濟繁榮脫鉤 美K型分化預料2026年不會消失

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

2026-01-08 02:20
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

2026-01-06 21:16

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬