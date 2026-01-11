高盛發布2026年美國展望報告 預料會降息兩次

川普總統的減稅方案被視為美國表現持續優於其他已開發國家的關鍵。(路透)

高盛 集團經濟學家認為，受惠於減稅、實質薪資成長和財富增加，美國經濟今年可望得到提振，通膨則會放緩。

高盛11日發布2026年美國經濟展望報告指出，由於勞動市場前景更不確定，聯準會預料將在6月和9月再降息兩次，每次各25個基點（1碼）。

高盛首席美國經濟學家梅里科（David Mericle）寫道：「未來幾年GDP成長的組合會和上個周期不同。隨著生產力回升，加上人工智慧推波助瀾，成長將更多來自生產力提升；而隨著移民人數大幅減少，來自勞動力供應成長的貢獻則會減少。」

彭博去年12月中旬調查經濟學家預料，美國2026年的經濟成長率為2%，這和他們對2025年的預測相同。川普總統的減稅方案被視為美國表現持續優於其他已開發國家的關鍵。

高盛的預測較同業樂觀：

--2026年GDP按第4季對第4季的成長率為2.5%，全年成長率則為2.8%。

--核心PCE物價指數年增率為2.1%，核心CPI則放緩至2%。

--基準預測失業率將穩定在4.5%，但隨著企業尋求利用AI降低勞動成本，可能陷入「無就業增長」的時期。

在貿易方面，高盛假定美國期中選舉 會使生活成本問題成為主要政治議題，這將導致白宮 避免進一步大幅調高關稅。

梅里科寫道，受惠於減稅和實質薪資成長，消費支出應會穩定成長。企業投資將是2026年GDP成長最強勁的組成項目，這得益於金融環境放寬、政策不確定性減少以及稅收優惠。