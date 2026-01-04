Fed鮑爾森放鴿：小幅降息有前提

費城聯準銀總裁鮑爾森。 （路透）

今年有決策投票 權的美國費城聯邦準備銀行總裁鮑爾 森（Anna Paulson）表示，今年稍晚時再小幅降息 應屬適當，但前提是經濟展望樂觀，吹響「鴿聲」號角。美國本周公布的去年12月就業人數預料將溫和增加，增添今年進一步降息的論據。

鮑爾森3日在美國經濟學會年會發表演說表示，「我預期今年通膨將趨於溫和，勞動市場將走穩，經濟將成長約2%。如果全都兌現，則在今年稍晚時進一步小幅調整利率可能適當」。她是今年首位發表公開演說的Fed決策官員，也是第一次輪值取得聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的投票權。

鮑爾森說，勞動市場的風險仍偏高，勞工需求減緩的速度比供給枯竭的速度更快，但同時強調，申請失業給付的人數已回穩，「勞動市場顯然只是下彎，而非斷裂」。在聯準會（Fed）「連三降」後，鮑爾森估計目前政策仍「有一點約束力」，有助持續壓低通膨壓力。她認同關稅衝擊可能使今年上半年的通膨率居高不下，但預料下半年產品通膨率將溫和回降到符合2%目標的水準。

她說，之前聯邦政府關門影響通膨數據搜集工作，預期「通膨情勢審慎樂觀，並等待更清晰的資訊，以了解正推升經濟成長及壓低就業的因素。

她重申人工智慧（AI）有可能帶動生產力繁榮，如此一來Fed將無須擔憂經濟成長升高會推升通膨；但她也表示，官員目前並不知道經濟成長升高是否源自於生產力提昇。

金融市場並聚焦勞工統計局將於9日公布的去年12月就業報告，預估非農就業人口將增加5.5萬人，失業率從4.6%降到4.5%。經濟學者指出，這份數據仍受到聯邦政府關門的影響，新增就業人口的淨值可能並非正數，暗示還需要降息。