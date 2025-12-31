美元在就業數據公布後走強 但2025全年跌逾9%

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
美元在2025年全年下跌超過9%。 (歐新社)
美元周三（12月31日）走高，在優於預期的美國就業數據公布後，抹去稍早的跌幅；然而，在經歷了2025一整年降息、財政疑慮，以及美國總統川普反覆無常的貿易政策後，美元在2025年仍勢將創下自2017年以來最大年度跌幅。

2025年全年，美元下跌超過9%，歐元則累計上漲超過13%，日圓接近持平。

這些主題很可能在2026年再度上演，路透指出，這代表美元的疲弱表現可能持續，並影響部分其他貨幣，包括2025年大幅上漲的歐元與英鎊。

美國勞工部周三表示，初領失業救濟金人數減少1.6萬人，經季節調整後降至19.9萬人，為一個月來最低，且低於路透調查經濟學家預估的22萬人。

Annex財富管理首席經濟學家Brian Jacobsen表示，「初領失業救濟人數的數據雜訊很多，尤其是在假期期間；但即便如此，這仍是我們目前判斷勞動市場健康狀況的最佳數據」。「或許新年最大的驚喜是，勞動市場在12月開始出現好轉跡象，那麼，聯準會（Fed）或能以比原先預期更長時間，維持利率不變」。

衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數周三上漲0.27%，至98.50；歐元兌美元下跌0.21%，至1.1721美元兌1歐元。

今年拖累美元的其中一個因素，是市場對川普政府下聯準會獨立性的擔憂。川普政府一直主張Fed應該大幅降息。

川普表示，他計劃於1月某個時候點，宣布下一任聯準會主席人選，接替任期將於5月屆滿的現任主席鮑爾。不過，部分明年新加入投票的聯準會成員，近期已對持續降息表達疑慮。聯準會12月利率會議紀錄顯示，FOMC是在針對當前美國經濟風險進行相當細緻的辯論後，才同意降息。

聯準會12月利率會議後公布的最新預測顯示，Fed僅預期2026年會再降息一次；而政策聲明中的措辭則暗示，在新的數據顯示通膨再次下滑，或失業率上升幅度超出預期之前，聯準會可能會暫時按兵不動。

目前市場預期2026年聯準會約有50個基點（2碼）的降息空間。

在這樣的背景下，華爾街許多分析師預期美元2026年將持續走弱；不過，也有部分人士持不同看法，例如法國興業銀行（Societe Generale）首席外匯策略師Kit Juckes相信，美元跌勢的最後階段已經展開，不會再走弱太久。

日圓則是2025年少數未能受惠於美元疲弱的貨幣之一。儘管日本銀行（央行）2025年已兩度升息（一次在1月，另一次在12月），日圓2025年全年表現仍只是大致持平。

日圓周三兌美元貶值0.34%，至156.96日圓兌1美元，還是相對接近先前促使東京官員發表支撐日圓言論、並提高市場預期日銀可能出手干預的水準。

