美經濟2026年利多齊發 減稅紅包、Fed降息、AI續旺還有1大優勢

編譯葉亭均／即時報導
專家認為，多項利多因素可望帶動美國經濟在2026年轉強。(路透)
美國經濟在2025年經歷了起伏震盪的一年，但多項利多因素可望帶動2026年轉強，包括美國總統川普的減稅措施、關稅政策不確定性下降、AI熱潮延續，以及聯準會（Fed）已經展開一連串降息。

經濟學家表示，推動美國經濟成長回溫的最大動力之一，將來自更高的退稅金額與薪資中預扣稅款減少，這些因素可望提振消費支出。

川普的「大而美法案」也為企業提供多項租稅抵減，包括投資支出可全額列為費用，這可能促使資本支出不僅侷限於資料中心與其他AI相關領域。

KPMG首席經濟學家斯旺克表示：「單就財政刺激本身，就可能讓第一季國內生產毛額（GDP）成長率提高0.5個百分點以上。」

同時，川普關稅對物價的影響預期在明年上半年達到高峰。若隨後物價壓力如聯準會官員所預料般開始消退，薪資將更有空間超越通膨，進一步強化家庭財務狀況。

此外，企業的AI支出有望延續，亞馬遜、Alphabet等大型科技企業已承諾未來將加碼投資。

整體而言，企業在過去一年多數時間處於「低聘僱、低裁員」狀態、試圖因應川普具破壞性的貿易政策與強硬移民打擊措施，不過，來年前景將轉趨樂觀。

牛津經濟研究院分析師皮爾斯表示：「我們預期政策不確定性消退、減稅帶來提振，以及近期貨幣政策轉趨寬鬆，將使經濟在2026年走強。」

然而，風險依然不少，包括勞動市場轉弱、通膨依然偏高，以及聯準會內部對該優先處理就業或通膨的問題意見紛歧。

川普則準備在聯準會主席鮑爾任期於5月屆滿後，提名新主席。無論人選是誰，普遍預期都將主張更低的利率。

今年美國就業市場持續降溫，每月新增就業人數較一年前大幅下滑，失業率也逐步上升，這是聯準會官員在年底最終形成共識、進一步降息的重要原因之一。美國11月失業率為4.6%，但經濟學家指出，由於政府關門期間資料蒐集受阻，該數據可能失真。

此外，通膨頑固，可能限制明年進一步降息的空間。關稅推升的商品通膨是否真會如多數政策制定者目前預期般消退，仍需數月時間驗證。

高盛經濟學家梅瑞克爾：「我們預期隨著最終需求成長轉強、帶動招聘回升，失業率將穩定在4.5%。由於招聘起點偏弱，加上AI的承諾可能進一步抑制用人，勞動市場進一步轉弱是我們預測中最大的下行風險。」

法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴

放話「打趴伊朗」 川普警告：不要浪費美國B-2轟炸機燃料

淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點

川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

