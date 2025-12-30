我的頻道

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

美銀CEO：貿易緊張明年將降溫 川普關稅平均15%大致底定

編譯葉亭均、吳孟真／綜合報導
美國銀行。(美聯社)
美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）表示，他預計川普政府將在明年為貿易緊張局勢降溫，因為平均15%的稅率已經大致底定；目前關稅對小型企業的影響，反而不如勞動力供給的不確定性。莫尼罕也說，維持聯準會（Fed）的獨立性相當重要。

莫尼罕在12月稍早錄製、並於28日播出的CBS新聞節目「面對全國」專訪中表示，美銀目前觀察到的情勢是「降溫、而非升溫」的趨勢，平均關稅水準約為15%，對於不承諾增加對美國採購或不願降低非關稅壁壘的國家，稅率則會更高。

莫尼罕說：「從全面性的10%（稅率）提高到多數國家適用的15%，影響並不算太大。這正是我們團隊認為情勢開始降溫的原因。」

川普在4月宣布，對所有出口至美國的產品設定10%的基準關稅，接著在7月公布一系列新關稅措施，若依原先宣布內容實施，對主要貿易夥伴的平均關稅稅率將升至15.2%。彭博經濟研究估計，川普重返白宮後，美國平均關稅稅率已從2%大幅升至14%。

莫尼罕也說，中國則是「不一樣的問題」，至於北美貿易夥伴則預定在明年展開「美墨加協定」（USMCA）的檢討，「但整體來看，在全球範圍內，你可以見到情勢大致底定了」。

他表示，較高的關稅與貿易政策不確定性在今年第2季衝擊了小企業，不過隨著關稅水準回落，情況略有緩解。莫尼罕說，目前關稅對小型企業的影響，反而不如勞動力供給的不確定性來得重要，因為川普政府部分移民政策「尚未完全定調」。

另外，儘管人工智慧（AI）懷疑論者認為該領域估值過高，近期美銀分析師艾爾亞（Vivek Arya）在報告中指出，AI產業只有走到十年轉型期的「中間」，全球半導體銷售明年預期突破1兆美元，並看好由輝達和博通領軍的六檔晶片股。

他深信具備「可由利潤結構量化的護城河」的公司具優勢，認為2026年半導體六大首選股分別為輝達、博通、科林研發、科磊、亞德諾半導體和益華電腦。這份報告估計，AI資料中心系統的整體潛在市場，將在2030年前突破1.2兆美元，意味複合年均成長率為38%，光是AI加速器的商機就可能達到9000億美元。

關稅 川普 AI

今年AI新創籌資額 1500億美元創高

三星中國廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

