跨年夜乘客注意… 紐約地鐵、鐵路增班 公車減班

WSJ：中國「想突破」第1島鏈 台灣命運與美日緊綁

AI搶走入門白領職位 年輕人可能轉往「1工作」且薪水較高

編譯陳苓／綜合外電
專家認為，年輕人會轉往從事AI無法取代的作業、且薪水較高的產業。（路透）
專家認為，年輕人會轉往從事AI無法取代的作業、且薪水較高的產業。（路透）

人工智慧（AI）可能會消滅入門等級的白領工作，年輕人該何去何從？專家認為，他們將轉往AI無法取代、且薪水較高的產業，像是目前極為缺人的營建業。

衛報美國專欄作家馬克思（Gene Marks）指出，目前的工作有兩成在2000年時根本不存在，未來將有新的就業機會，有些職位現在可能聞所未聞。他認為許多人會轉往藍領技職工作，也就是AI無法取代之處。

這種趨勢正在發展，技職學校在疫情過後註冊率激增，估計到2030年為止，每年註冊人數的年增率高達7%，增幅遠超過其他種類的高等教育。光是就讀營建技職科系的學生，過去一年來就大增23%。馬克思說，年輕人不笨，他們知道要跟著錢走。

美國營建業出現缺工潮，據美國總承包商協會（AGC）報告，過去一年來有92%公司苦尋不著人手，45%因人力短缺，被迫延後建案。美國建商與承包商協會（ABC）的模型估計，該行業須在2026年招募49.9萬名人力，才能滿足需求。以資料中心的工人來說，需求高漲使薪水跳增25%-30%；部分情況下，增幅甚至更高。

有「AI教父」之稱的諾貝爾獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）表示，AI在2026年會變得更厲害，能取代許多職位；AI已能取代客服中心的工作，之後還能接手更多崗位。

爆炸、空襲頻傳…緬甸大選投票首日看不到年輕人
2、30歲達4成…日詐騙受害者大幅年輕化
緬軍政府主導選舉公平性受質疑 投票所看不到年輕人
美H-1B工作簽證變革 律師建議台灣年輕人超前部署

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備