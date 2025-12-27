我的頻道

布碌崙、皇后區聖誕接連傳火災 疑為電單車鋰電池與垃圾桶起火

防青少年成癮 霍楚簽法要社媒加警語

AI投資熱潮…資料中心用電飢渴有解？業者腦筋動到「這一塊」

編譯湯淑君／綜合外電
奇異GEnx-747噴射機引擎。示意圖，與本文無直接關聯。（路透）
奇異GEnx-747噴射機引擎。示意圖，與本文無直接關聯。（路透）

人工智慧（AI）投資熱潮沛然莫之能禦，但資料中心用電量極大，等待綠電整合至電網不但因供應鏈缺貨受阻，還要苦等數年，已迫使資料中心開發商出奇招：採用飛機引擎解燃眉之急。

航空衍生渦輪機（aeroderivative turbine）是一種奠基於航空噴射引擎的技術，根據燃氣渦輪機改裝而成，近來需求已隨科技公司大舉布建資料中心而增加。

美國智庫乾淨空氣工作小組（CATF）電力計畫主管史波卡斯說：「任何技術，只要能供應電力，吸引力從未這麼強過。」

金融時報報導，資料中心目前等待連上美國電網的等候期長達七年，而且造成所在地電費上漲引發居民反彈，導致就地發電（on-site power）需求增加。安裝航空衍生渦輪機和柴油發電機，直接供應資料中心所需電力於是成為一種救急辦法，無需連上電網，即有電力可驅動、訓練和執行AI模型。

例如，奇異維諾瓦公司（GE Vernova）就對資料中心開發商Crusoe供應航空衍生渦輪機，估計可發電量將近1GW（百萬瓩），對OpenAI、甲骨文和軟體銀行德州「星門」資料中心供電。

奇異維諾瓦財務長帕克斯本月在法說會上表示，奇異的航空衍生渦輪機及小型燃氣渦輪機組「需求日增」，可作為支援資料中心電力需求的過渡期解決方案。

2025年1至3季，奇異維諾瓦的航空衍生渦輪機訂單比去年同期激增逾三成。

ProEnergy直接改裝自噴射機引擎的50MW（千瓩）燃氣渦輪機，已售出超過1GW。該公司除了從頭製造零件外，也採用波音747型飛機現成的CF6-80C2引擎核心。

該公司大股東Energy Capital Partners合夥人吉伯特說：「我們交貨速度比大型代工製造商更快。先設法找到數百MW的電力也很有用，以後再慢慢擴增。」

又如OpenAI執行長奧特曼支持的超音速飛機新創Boom Supersonic，也宣布一筆對Crusoe銷售渦輪機的交易，估計可提供1.2GW電力，與為自家噴射機打造的渦輪機「幾乎一模一樣」。

與此同時，燃燒柴油和天然氣的發電機，使用率也日增。製造商康明斯（Cummins）已對資料中心開發商售出超過39GW的電力，今年產能幾乎倍增。

康明斯資料中心部門主管卡特表示，通常資料中心把發電機當作備用電源使用，但作為主要供電來源的需求愈來愈高。

不過，就地發電的成本可能比單純接上電網來得高昂，而且採用化石燃料發電，也有加劇溫室效應氣體排放之虞。

AI用電潮衝破政策阻力 全球綠色債券發行創新高 亞太區成關鍵引擎

AI搶人大戰燒到實習生 這家公司開出1.83萬驚人月薪

Nvidia年底反彈在望…2026運勢緊盯2大OpenAI進展

AI不再只是燒錢？OpenAI內部數據曝光 付費產品運算利潤率已達70%

