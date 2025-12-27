我的頻道

布碌崙、皇后區聖誕接連傳火災 疑為電單車鋰電池與垃圾桶起火

防青少年成癮 霍楚簽法要社媒加警語

聖誕老人可望眷臨 史坦普下周挑戰7,000點里程碑

編譯劉忠勇／綜合外電
投資人認為史坦普500指數可望輕騎度過 7,000 點大關。圖為11月26日梅西百貨的聖誕老人走進紐約證交所交易大廳。（路透）
美國股市聖誕節過後頭一天交易幾乎文風不動，徘徊於歷史高峰，在「聖誕行情」的鼓舞下，史坦普 500 指數本周很有希望攻上7,000 點的新里程碑。

美股三大指數周五下跌都不超過0.1%，但一周下來漲幅都在1.2%以上，卻是一個月來周線最佳表現。輝達（NVIDIA）和AI新創公司Groq達成授權協議，周五股價在大型科技股中逆勢上漲1%，台積電ADR上漲1.4%，周線各漲5.3%和4.8%。

白銀期貨飆漲 7.7%至每英兩 76.49 美元左右，延續今年以來翻漲逾一倍的創紀錄漲勢。黃金期貨同樣創下新高，漲幅1.1%，來到4,529.10 美元。

地緣政治緊張局勢升溫，繼續推升貴金屬這類避險資產。美國在聖誕節當天對奈及利亞境內的伊斯蘭國發動攻擊，又封鎖受制裁的油輪進出委內瑞拉海域。美國原油期貨周線上漲 0.4%，終結連兩周頹勢。

在相對清淡的交易日中，投資人無不巴望美股能上演「聖誕行情」。這段期間涵蓋年終最後五個交易日和翌年前兩個交易日，已於 12 月 24 日揭幕。LPL金融首席技術策略師特恩奎斯特（Adam Turnquist）指出，若「聖誕行情」發酵，史坦普 500 指數隨後在 1 月平均可上漲 1.4%，全年平均漲幅則達 10.4%。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說：「短期內，我深信聖誕老人會降臨。我認為史坦普500指數挑戰 7,000 點大關輕而易舉。行情平淡時切忌放空這句話自有其道理。」

史坦普 500 指數周五收在6,929.94點，自 2022 年 10 月啟動多頭走勢以來，以總報酬率計算翻漲一倍，而同期間三種貴金屬表現更勝美股大盤。

Bespoke 策略師指出，如果當前由 AI 帶動的美股多頭被視為「泡沫」，近來貴金屬的走勢亦復如此。「諷刺的是，許多將 AI 交易稱為投機泡沫的空頭人士，反而建議增加對黃金和其他貴金屬的部位。」

2025年僅剩下三個月交易日，下周四逢元旦休市一日，接下來還有新年行情可以期待。歷來紀錄顯示，新年前五個交易日似有預告新一年全年走向的規律。過去史坦普 500 指數在頭五個交易日收紅的 48 次紀錄中，有 40 次全年也會收紅。

聯準會（Fed）將於美東時間下周三下午 2 點公布會議紀錄，在沒有重大經濟數據公布的空檔，無疑是市場最關注的焦點。

▼收聽一洲焦點Podcast：

美股 AI 聖誕節

