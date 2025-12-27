我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

馬斯克：AI能讓美經濟三位數成長

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球首富馬斯克表示，如果AI應用是經濟成長的縮影，那麼美國經濟在五年內應該可能有三位數的成長。（路透）
全球首富馬斯克表示，如果AI應用是經濟成長的縮影，那麼美國經濟在五年內應該可能有三位數的成長。（路透）

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克25日在社群平台X上表示，如果人工智慧（AI）的應用是經濟成長的縮影，那麼美國經濟在五年內應該可能有三位數的成長。

一位網友針對美國商務部23日發布美國第三季國內生產毛額（GDP）成長4.3%，直呼：「成長4.3%太瘋狂了，看不出來。」馬斯克回覆他，寫道：「在12個月到18個月之內，將有兩位數成長。如果AI應用代表經濟成長的話，本應如此，那在五年內可能是三位數。」

馬斯克5月底不再幫美國總統川普掌理政府效率部（DOGE）後，回歸個人事業，重視旗下AI公司xAI的營運，致力Grok模型的開發訓練。

馬斯克這番美國經濟成長預測一出，引發討論。有人虧他，「準確預測」並不是馬斯克強項；也有人認為，以首富之尊，能洞悉各種事物，應該不是隨便說說。

不認同馬斯克預測能力的人，提到他11月暗示，特斯拉在年底前計畫發表一款配備「瘋狂科技」的新款Roadster跑車，恐怕能飛上天；現在距離年底只剩幾天，還沒看到特別進展。另外，馬斯克一直承諾的特斯拉「全自駕」，目前離level 5也仍有一段距離。

馬斯克 AI 特斯拉

上一則

出張嘴寫程式 青少年找AI幫創業

下一則

貴金屬瘋漲 明年被看好續飆 財經專家：將迎爆炸性漲幅

延伸閱讀

AI帶財 美10大科技富豪 今年身價大增5500億美元

AI帶財 美10大科技富豪 今年身價大增5500億美元
馬斯克樂觀預測AI應用：能讓美國經濟三位數成長

馬斯克樂觀預測AI應用：能讓美國經濟三位數成長
比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板
馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價

熱門新聞

若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。（路透）

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

2025-12-23 08:10
知名券商Wedbush預測輝達（Nvidia）2026年繼續稱霸全球AI晶片。 （路透）

明年美國科技股還能再漲20%？Wedbush十大科技預測 點名這幾檔股票

2025-12-20 08:10

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則