美施壓委內瑞拉、空襲奈及利亞IS 油價強彈 邁向兩個月來最大周漲幅

油價本周已累計上漲逾3%，可望寫下自10月下旬以來最大單周漲幅。（路透）

油價 本周可望寫下自10月下旬以來最大單周漲幅，交易員持續關注美國對委內瑞拉 原油運輸實施的部分封鎖措施，以及華府對奈及利亞境內恐怖組織伊斯蘭國（IS）發動的軍事打擊。

西德州中級原油價格穩定站在每桶58美元以上，本周累計上漲逾3%，料將創下截至10月24日當周以來最大周線漲幅。

在委內瑞拉方面，一艘遭制裁、被美國海岸防衛隊追逐的油輪已掉頭離開委國。知情人士透露，白宮下令指揮官在未來兩個月內集中力量，對委內瑞拉原油出口進行封鎖。美軍現階段幾乎將重心全數放在相關封鎖行動上，而非採取直接軍事打擊。

在非洲方面，美國總統川普25日晚間在社群媒體貼文中表示，美軍已對奈及利亞西北部的IS恐怖分子發動「強大而致命的打擊」。根據OPEC數據，奈及利亞11月原油產量約為每日150萬桶。

在歐洲方面，烏克蘭總統澤倫斯基 周四表示，他與美國特使魏科夫與庫許納進行了「非常好的對話」，目標是推動結束俄烏戰爭。但紐約時報評論指出，莫斯科不太可能接受澤倫斯基提出的和平方案。與此同時，基輔在軍事行動上攻擊了俄羅斯南部羅斯托夫地區的Novoshakhtinsk煉油廠。

儘管如此，美國原油仍朝著2020年以來最大年度跌幅邁進，今年以來已累計下跌約18%，主因是市場對供給過剩的預期升溫。幾乎所有主要原油交易商都預期，隨著包括OPEC+在內的產油國增加供應，明年全球原油市場將供過於求。不過，地緣政治緊張情勢加劇，仍為油價提供了一定程度的支撐。