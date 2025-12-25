我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

聖誕禮物翻車率高 3大地雷商品最常被退貨

馬斯克樂觀預測AI應用：能讓美國經濟三位數成長

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克表示，如果AI應用是經濟成長的縮影，那麼美國經濟在五年內應該可能有三位數的成長。圖為馬斯克旗下AI公司xAI的設備廠。(路透)
馬斯克表示，如果AI應用是經濟成長的縮影，那麼美國經濟在五年內應該可能有三位數的成長。圖為馬斯克旗下AI公司xAI的設備廠。(路透)

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周四（25日）在社群平台X上表示，如果人工智慧（AI）的應用是經濟成長的縮影，那麼美國經濟在五年內應該可能有三位數的成長。

一位網友針對美國商務部23日發布美國第3季國內生產毛額（GDP）成長4.3%，直呼：「成長4.3%%太瘋狂了，看不出來。」馬斯克回覆他，寫道：「在12個月到18個月之內，將有兩位數成長。如果AI應用代表經濟成長的話，本應如此，那在五年內可能是三位數。」

馬斯克5月底不再幫美國總統川普掌理政府效率部（DOGE）後，回歸個人事業，重視旗下AI公司xAI的營運，致力Grok模型的開發訓練。

馬斯克這番美國經濟成長預測一出，引發討論。有人虧他，「準確預測」並不是馬斯克強項；也有人認為，以首富之尊，能洞悉各種事物，應該不是隨便說說。

不認同馬斯克預測能力的人，提到他11月時暗示，特斯拉在年底前計劃發表一款配備「瘋狂科技」的新款Roadster跑車，恐怕能飛上天；現在距離年底只剩幾天，還沒看到特別進展。另外，馬斯克一直承諾的特斯拉「全自駕」，目前離 level 5 也仍有一段距離。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。(路透)
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。(路透)

馬斯克 AI 特斯拉

上一則

鴻海擬打造日本製AI伺服器 用高層關係取得Nvidia晶片

下一則

台積「騰籠換鳥」防羅唯仁竊密 全面更換先進製程專案代號

延伸閱讀

不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲

不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲
比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板
馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價
馬斯克xAI首列被告 紐時記者等告AI巨頭盜用著作

馬斯克xAI首列被告 紐時記者等告AI巨頭盜用著作

熱門新聞

OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。（路透）

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

2025-12-23 08:10
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

超人氣

更多 >
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款