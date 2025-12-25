馬斯克樂觀預測AI應用：能讓美國經濟三位數成長

馬斯克表示，如果AI應用是經濟成長的縮影，那麼美國經濟在五年內應該可能有三位數的成長。圖為馬斯克旗下AI公司xAI的設備廠。(路透)

全球首富、特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 周四（25日）在社群平台X上表示，如果人工智慧（AI ）的應用是經濟成長的縮影，那麼美國經濟在五年內應該可能有三位數的成長。

一位網友針對美國商務部23日發布美國第3季國內生產毛額（GDP）成長4.3%，直呼：「成長4.3%%太瘋狂了，看不出來。」馬斯克回覆他，寫道：「在12個月到18個月之內，將有兩位數成長。如果AI應用代表經濟成長的話，本應如此，那在五年內可能是三位數。」

馬斯克5月底不再幫美國總統川普掌理政府效率部（DOGE）後，回歸個人事業，重視旗下AI公司xAI的營運，致力Grok模型的開發訓練。

馬斯克這番美國經濟成長預測一出，引發討論。有人虧他，「準確預測」並不是馬斯克強項；也有人認為，以首富之尊，能洞悉各種事物，應該不是隨便說說。