台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

遵循「一天只做一件事」 年末整理不痛苦的5個技巧

私募股權Clearlake Capital撐績效 疑似資產左手轉右手

編譯季晶晶／綜合報導

紐約時報報導，私募股權公司Clearlake Capital於2022年5月在加州海邊度假飯店招待投資人，展示超亮眼績效，其中一檔基金的年化報酬率達50%。但背後藏有外界質疑的操作手法。

報導指出，根據與會者與會中流傳的文件，該基金成功原因之一在於：Clearlake把自己持有的公司，從一檔基金賣給另一檔同樣由自己管理的延續型基金（continuation vehicles）。這種「自買自賣」的作法，儼然成為私募股權在高利率下撐住績效的權宜之計。

私募股權的核心模式是舉債買下一家公司、再賣出而獲利，但近年利率居於高檔，使得潛在買家難以承受負債成本。結果是私募業累積超過3.1萬家尚未出售的公司，寫歷史新高。

資產左手轉右手後，私募業者得以先認列帳面獲利，等利率環境改善後，再賣給外部買家。這類操作已愈來愈普遍。投資銀行Evercore估計，延續型基金的整體規模到2025年底將超過1000億美元。

私募股權是全球經濟的重要組成部分，管理的投資資金超過7兆美元。外界憂心，延續型基金只是把潛在損失與清算風險往後延。

利率 加州 紐約時報

中國中止促銷補貼 豐田在華銷量大幅下滑

日銀鷹派訊號 總裁暗示明年還會升息

若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。（路透）

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

2025-12-23 08:10
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

