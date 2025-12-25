我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

紐約生存手冊／聖誕節、跨年夜當天 駕駛不須換邊停車

本世紀首見 油價重挫近兩成 能源ETF仍繳出正報酬 關鍵在兩家公司

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
能源市場在2025年出現罕見現象，油價全年下跌逾10%，石油股卻逆勢上漲，關鍵在於EFT。（歐新社）
能源市場在2025年出現罕見現象，油價全年下跌逾10%，石油股卻逆勢上漲，關鍵在於EFT。（歐新社）

能源市場在2025年出現罕見現象：油價全年下跌超過10%，追蹤史坦普500能源股的ETF卻仍繳出正報酬，為本世紀首見。

追蹤史坦普500能源股的State Street Energy Select Sector SPDR ETF今年上漲約3%，雖然明顯落後大盤17%的漲幅，但在油價重挫的背景下仍顯得格外突出。

西德州中級原油今年來下跌約19%。過去的類似情況，該ETF通常會同步走跌，例如2020年油價大挫21%，該ETF便重挫37%。但今年ETF表現卻明顯與油價脫鉤。這種背離反映多重因素，其中關鍵在於ETF權重高度集中於美國兩大石油巨擘──埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron），兩者股價今年分別上漲12%與3%，在油價下跌期間撐住ETF表現。

主要是投資人願意為其未來現金流支付更高溢價。估值上升有部分原因是川普政府讓化石燃料鑽探變得更有利可圖，並降低了這些能源在短期內被取代的可能性。

除了法規帶來利多之外，兩家公司也持續專注於削減成本與買入庫藏股，這即使在油價下跌時也能支撐每股盈餘。

在配息方面，石油股的吸引力也上升。雪佛龍股息殖利率約4.5%，埃克森美孚約3.4%，甚至超過傳統高股息類股公用事業的約2.7%。

但真正推升股價的是投資人對石油公司未來業績更加樂觀。根據FactSet數據，過去五年，雪佛龍的預期本益比平均為13.6倍，現在已達20.3倍。埃克森美孚的本益比從過去五年平均12.9倍升至16.6倍。該ETF當中的第三大公司康菲石油的本益比也從歷史平均12.9倍升至15.1倍。

油價 石油 史坦普500

上一則

美股2026連四年衝二位數漲幅？策略師：要靠3條件到位

延伸閱讀

總規模逾13兆美元 美ETF今年料再破紀錄 景氣恐觸頂

總規模逾13兆美元 美ETF今年料再破紀錄 景氣恐觸頂
投資人的聖誕禮物節後才到 12/26是美股最穩定偏多交易日

投資人的聖誕禮物節後才到 12/26是美股最穩定偏多交易日
聖誕行情發酵 美股收紅史坦普道瓊創新高

聖誕行情發酵 美股收紅史坦普道瓊創新高
Nvidia年底反彈在望…2026運勢緊盯2大OpenAI進展

Nvidia年底反彈在望…2026運勢緊盯2大OpenAI進展

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

超人氣

更多 >
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解