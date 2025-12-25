總規模逾13兆美元 美ETF今年料再破紀錄 景氣恐觸頂

時序進入年尾，對美國規模13兆美元的指數股票型基金（ETF）業而言，2025年眼看將再打破紀錄，在資金流、新產品推出和交易量三方面全面創新高。但這也令人揣測，這波ETF狂熱可能已見頂。

2025年迄今，美國掛牌ETF已吸引1.4兆美元資金，改寫去年甫締造的全年最高紀錄。同時，超過1000項新產品進入市場，總數也創新高。全年ETF市場成交量同步締造新猷。

彭博數據顯示，這三大指標上次在同一年齊創新高，是在2021年。鑒於那年美國ETF表現大放異彩後，次年走勢便急轉直下，不免令人懷疑這波榮景還能持續多久。

2022年，史坦普500 指數大跌19%，迥異於前一年在科技股飛漲下攀抵顛峰的情景；被視為安全避風港的公債也失去避險功能，美債殖利率 隨聯準會（Fed）大幅升息而竄高。儘管成交量在市場動湯之際激增，ETF資金流入和新產品推出在2022年同步減速，反映波動加劇使投資人和發行者轉趨謹慎。

彭博行業調查（BI）經濟學家警告，2026年ETF市況可能從絢爛回歸平淡，走勢可能更顛簸不平、槓桿型個股ETF可能內爆，投資人宜提高警覺。

彭博行業調查數據顯示，今年美國掛牌ETF平均每日吸引50億美元新資金，尤其是低成本、追蹤指數的基金。

不過，主動管理型產品，也就是包含以衍生性金融商品和槓桿個股型ETF為基底的產品，市占率持續擴大，在整體ETF資金流入占比逾30%、占新產品推出比率約84%。

史坦普500指數2025全年漲幅可望連續第三年達二位數，為ETF的成長推波助瀾。但人工智慧（AI）泡沫疑慮發酵，以及Fed未來降息 展望令人存疑，使該指數10月以來陷入區間震盪。

Strategas分析師索恩表示：「未來數年，或許不再有『三冠王』。但資金流入，乃至於成交量，若沒有繼續打破紀錄，我會很訝異，尤其ETF採納度若是大步邁前，更是如此。

產品推出是棘手部分，也許更視景氣周期而定。股市大環境轉惡，可能意味著產品活動減少，特別是在槓桿型ETF方面。」