總規模逾13兆美元 美ETF今年料再破紀錄 景氣恐觸頂

編譯湯淑君／綜合報導

時序進入年尾，對美國規模13兆美元的指數股票型基金（ETF）業而言，2025年眼看將再打破紀錄，在資金流、新產品推出和交易量三方面全面創新高。但這也令人揣測，這波ETF狂熱可能已見頂。

2025年迄今，美國掛牌ETF已吸引1.4兆美元資金，改寫去年甫締造的全年最高紀錄。同時，超過1000項新產品進入市場，總數也創新高。全年ETF市場成交量同步締造新猷。

彭博數據顯示，這三大指標上次在同一年齊創新高，是在2021年。鑒於那年美國ETF表現大放異彩後，次年走勢便急轉直下，不免令人懷疑這波榮景還能持續多久。

2022年，史坦普500指數大跌19%，迥異於前一年在科技股飛漲下攀抵顛峰的情景；被視為安全避風港的公債也失去避險功能，美債殖利率隨聯準會（Fed）大幅升息而竄高。儘管成交量在市場動湯之際激增，ETF資金流入和新產品推出在2022年同步減速，反映波動加劇使投資人和發行者轉趨謹慎。

彭博行業調查（BI）經濟學家警告，2026年ETF市況可能從絢爛回歸平淡，走勢可能更顛簸不平、槓桿型個股ETF可能內爆，投資人宜提高警覺。

彭博行業調查數據顯示，今年美國掛牌ETF平均每日吸引50億美元新資金，尤其是低成本、追蹤指數的基金。

不過，主動管理型產品，也就是包含以衍生性金融商品和槓桿個股型ETF為基底的產品，市占率持續擴大，在整體ETF資金流入占比逾30%、占新產品推出比率約84%。

史坦普500指數2025全年漲幅可望連續第三年達二位數，為ETF的成長推波助瀾。但人工智慧（AI）泡沫疑慮發酵，以及Fed未來降息展望令人存疑，使該指數10月以來陷入區間震盪。

Strategas分析師索恩表示：「未來數年，或許不再有『三冠王』。但資金流入，乃至於成交量，若沒有繼續打破紀錄，我會很訝異，尤其ETF採納度若是大步邁前，更是如此。

產品推出是棘手部分，也許更視景氣周期而定。股市大環境轉惡，可能意味著產品活動減少，特別是在槓桿型ETF方面。」

史坦普500 殖利率 降息

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

