史坦普500逼近新高 Nvidia特斯拉領漲大盤 科技股續揚

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

美國股市周一（22日）收高，科技股持續反彈推動大盤普遍上漲，史坦普500指數逼近紀錄高點，11個類股幾乎全部上漲，多頭動能帶領大盤指數收復12月以來的跌幅，有望連續第八個月上漲，勢必創2018年以來最長單月連漲紀錄。

道瓊工業指數22日收盤上漲227.79點，漲幅0.47%，至48,362.68點；史坦普500指數漲43.99點，漲幅0.64%，至6,878.49點；那斯達克指數上漲121.21點，漲幅0.52%，至23,428.83點。

費城半導體指數上漲77.71點，漲幅1.10%，報7,145.57點。

科技股的反彈始於上周末，受美光科強勁預測及低於預期的通膨報告提振，使史坦普500和道瓊指數距離12月11日創下的收盤紀錄不到1%。

輝達（Nvidia）股價上漲約1.5%，為史坦普500帶來最大提振。路透報導，輝達已告知中國客戶，計劃在農曆新年前（2月中旬）開始向中國出貨其算力第二強大的AI晶片。

美光上漲4%，多數其他晶片股也走高。

Slatestone Wealth駐佛羅里達州合夥人兼首席市場策略師Ken Polcari表示：「我不認為會有很大的進一步上漲空間，市場會繼續震盪。市場今天上漲，但如果市場回落再反彈至當前水準，我不會感到意外。」

12月向來是股市的強勢期。根據《股票交易員年鑒》，自1950年以來，「耶誕老人上漲行情」通常表現為史坦普500在全年最後五個交易日及次年頭兩個交易日平均上漲1.3%。今年這一階段從周三開始，持續至1月5日。

AI樂觀情緒、美國經濟韌性跡象以及貨幣政策寬鬆預期，抵銷對美國關稅的擔憂，帶動三大股市指數有望連續第三年上漲。史坦普500指數年內已上漲17%。

史坦普500指數11個類股多數收高。材料類股上漲1.4%，能源類股上漲1.1%，因大宗商品價格走高。科技類股上漲0.4%，金融類股上漲1.3%，創收盤紀錄。

華爾街「恐慌指數」CBOE波動率指數（VIX）收於14.08，為2024年12月13日以來最低。

市場交投清淡，預計隨著假期臨近成交量將進一步縮減。美國股市周三將於美東時間下午1點提前收盤，周四因聖誕節休市。

美國各證交所累計成交145.7億股，低於過去20個完整交易日的日均成交量169億股。

本周仍將公布多項經濟數據，包括第三季度GDP初值、12月消費者信心以及每周初請失業金人數，數據將提供美國經濟健康狀況及貨幣政策路徑的線索。

Polcari表示：「明天的GDP數據將是大家真正關心的最後一項經濟數據。」

電動車大廠特斯拉上漲1.6%，因德拉瓦州最高法院裁決恢復該公司執行長馬斯克2018年薪酬方案。

華納兄弟探索公司大漲3.5%，此前甲骨文聯合創始人艾里森同意為派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）出價404億美元收購該公司的股權融資提供個人擔保。派拉蒙上漲4.3%。

