OpenAI擬打造AI掛帥硬體產品 面臨競爭進入「紅色警戒」

編譯陳律安／綜合報導
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。(路透)
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。(路透)

OpenAI執行長奧特曼在18日發布的播客節目「Big Technology Podcast」暢談許多主題，闡述了他對人工智慧（AI）硬體與雲端的規畫。他認為現有的硬體已不能發揮AI潛力，需要從頭開發，打造「主動」的硬體，並透露該公司規畫中的裝置不是單一產品。

一開始他被主持人問到近來Gemini讓OpenAI內部進入紅色警戒，奧特曼說，為因應競爭威脅，公司已數度進入緊急模式，且若對手持續逼近，預料將來也會持續這麼做。

他說：「當潛在競爭威脅浮現，偏執並迅速展開行動是好事。」「我想我們會在很長一段時間，每年這麼做一到兩次，這是確保我們在自身領域勝出的一環。」

奧特曼指出，Google可能擁有整個科技產業最棒的商業模式，「我想他們不會很快捨棄」，「但是將AI整合進網路搜尋，我也不確定，也許我錯了，也許我在這裡太相信某一套思維，我不認為這會比重新設計來得更好」。

他說：「這其實是一個我覺得很有意思、而且範圍更大的趨勢。單純把AI塞進既有的做事方式，我認為效果比不上從『AI優先』的世界觀出發、重新設計整個系統。這也是我們當初為什麼一開始就想做消費裝置的原因之一，這個道理同樣適用在很多其他層面。」

奧特曼也說，對於搜尋和生產力軟體來說，情況也是如此。這要花的時間總是會比預期更久，但我認為，我們會看到各個類別中出現完全圍繞AI打造的新產品，而不是僅僅是加入AI。我認為這正是Google的弱點所在，儘管他們擁有龐大的通路優勢。

他被問到OpenAI要做什麼硬體時說，他想試圖打破數十年來以螢幕和鍵盤為核心的設計，打造出一系列AI掛帥的硬體產品。

除了硬體之外，他還想打造雲端平台，並非網頁託管業務，而是來處理所有內部事務的平台。

他也強調「個性化」是強大的護城河。若AI能記住你生活中的每一個細節、偏好與上下文，就不再只是一個功能，而是一個與人建立深厚關係的虛擬同伴。

最後，奧特曼引用了西洋棋的發展史來解釋他認為的超級智慧（superintelligence）定義。第一階段是AI勝過人類，第二階段是人類和AI協作，優於單獨的AI，第三階段是人類若拖累AI，那這樣的系統就足以被稱為超級智慧。

奧特曼談話重點 資料來源：綜合報導
奧特曼談話重點 資料來源：綜合報導

