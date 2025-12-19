奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

人工智慧（AI ）巨頭OpenAI執行長奧特曼 在18日發布的播客節目「Big Technology Podcast」表示，為因應競爭威脅，該公司已數度進入緊急模式，且若對手持續逼近，預料將來也會持續這麼做。

他說：「當潛在競爭威脅浮現，偏執並迅速展開行動是好事。」「我想我們會在很長一段時間，每年這麼做一到兩次，這是確保我們在自身領域勝出的一環。」

他表示，中國的深度求索今年稍早問世、以及Google 本月稍早推出Gemini 3時，OpenAI均進入了緊急模式。

奧特曼指出，Google可能擁有整個科技產業最棒的商業模式，「我想他們不會很快捨棄」，「但是將AI整合進網路搜尋，我也不確定，也許我錯了，也許我在這裡太相信某一套思維，我不認為這會比重新設計來得更好」。

他說：「這其實是一個我覺得很有意思、而且範圍更大的趨勢。單純把AI塞進既有的做事方式，我認為效果比不上從『AI優先』的世界觀出發、重新設計整個系統。這也是我們當初為什麼一開始就想做消費裝置的原因之一，這個道理同樣適用在很多其他層面。」

奧特曼也說，對於搜尋和生產力軟體來說，情況也是如此。這要花的時間總是會比預期更久，但我認為，我們會看到各個類別中出現完全圍繞AI打造的新產品，而不是僅僅是加入AI。我認為這正是Google的弱點所在，儘管他們擁有龐大的通路優勢。