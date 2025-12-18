我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

OpenAI結盟亞馬遜 傳將注資百億美元 法人看好強強聯手

編譯葉亭均／綜合報導
OpenAI、亞馬遜大結盟

OpenAI傳正與亞馬遜洽談結盟，由亞馬遜注資OpenAI至少100億美元，OpenAI採用亞馬遜自研AI晶片。法人看好，兩大雲端巨頭聯手強攻AI，將帶旺台積電、鴻海、廣達、緯創等供應鏈。

這是AI業最新一起「閉環投資」案例，擴大OpenAI與Nvidia輝達(另稱英偉達)構建的生態系，進一步整合進亞馬遜與Anthropic。

彭博資訊與The Information等媒體報導，OpenAI在完成事業體重整後，10月與亞馬遜啟動協商商業合作，可能獲得亞馬遜注資至少百億美元，幫助支應出租賃資料中心伺服器的承諾，使估值逾5000億美元。

知情人士表示，OpenAI將採用亞馬遜自研AI晶片「Trainium」，讓亞馬遜躋身OpenAI五大雲端供應商之一。OpenAI並希望販售企業版ChatGPT給亞馬遜，但亞馬遜將無法銷售OpenAI的模型給其雲端客戶。相關討論仍在早期階段。

在微軟與輝達加強攜手OpenAI之際，亞馬遜主要與Anthropic合作，投資Anthropic並協助銷售AI模型，Anthropic則主要採用亞馬遜晶片，但輝達和微軟11月宣布共同投資Anthropic最多150億美元，Anthropic也將採用輝達晶片，亞馬遜11月則和OpenAI宣布合作，未來七年提供380億美元的雲端運算資源，但仍仰賴輝達晶片。

法人認為，OpenAI、亞馬遜大結盟，台積電、鴻海、廣達等供應鏈可望受惠。其中，台積電是亞馬遜Trainium晶片獨家代工廠，並且負責CoWoS先進封裝製程。

亞馬遜Trainium晶片需求看增，也將帶動ASIC架構AI伺服器市場規模成長，帶旺鴻海、廣達、緯創等AI伺服器代工廠。

