自駕公司Waymo將籌募150億美元 估值接近千億

編譯葉亭均／綜合報導
Waymo的自駕計程車行駛在曼哈頓街上。（路透）
Google母公司Alphabet旗下自動駕駛事業Waymo，傳出正在討論籌募逾150億美元資金，公司估值將因此接近1000億美元。在此同時，特斯拉股價16日收在歷史新高，受惠於近期證實在德州測試自駕計程車的題材。

彭博資訊引述知情人士說法報導，Waymo已與潛在投資人討論，除了從母公司Alphabet本身籌資之外，也將向外部投資者募集數十億美元的股權資金。

兩名知情人士透露，Waymo目前的年化營收已超過3.5億美元。部分人士指出，這家自駕計程車製造商與潛在出資者曾評估過最高達1100億美元的估值，比去年10月的超過450億美元大躍進。儘管最終籌資金額與公司估值仍未定，如今估值大幅提高，凸顯Waymo已崛起為無人駕駛技術的領導者。

在將自駕計程車服務商業化的競賽中，Waymo領先特斯拉與其他對手，在美國擁有最多的完全無人駕駛里程數、付費乘客以及獲准營運的區域，也是唯一一家在多個城市提供車內完全沒有安全駕駛員陪同的主要自駕計程車業者。

相較下，包括特斯拉在內，其他競爭同業仍在測試或早期商業試營運階段，還需要仰賴人工監控。

亞馬遜旗下Zoox雖然推出完全沒有方向盤的專用自駕計程車，但目前僅在拉斯維加斯與舊金山向部分民眾提供有限度的試乘，且不收取費用。

不過，特斯拉已急起直追。本周特斯拉執行長馬斯克表示，已在德州奧斯汀測試自駕計程車，車上完全沒有安全陪同人員。這距離該公司啟動由安全駕駛員陪同的試驗計畫，才過了大約六個月。

消息激勵特斯拉股價近期大漲，16日又勁揚3.1%，收每股489.88美元，創下歷史新高，今年來累計上漲21%，完全擺脫了在第1季股價重挫36%、創下自2022年以來的最糟表現。

隨著股價大漲，特斯拉市值攀升至1.63兆美元，成為全球第七大上市公司。根據富比世統計，馬斯克的淨資產目前約為6840億美元，比排名第二、Google共同創辦人佩吉多出超過4300億美元。

看多的投資人認為，這項消息顯示特斯拉終於有望兌現長久以來的承諾，也就是透過軟體更新，把現有電動車轉變為自駕計程車。

